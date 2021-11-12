Кто и откуда приедет в Крым встречать Новый год

Ялта лидирует по запросу на отдых в новогодние праздники. Фото: Администрация Ялты

Каждый третий турист, планирующий провести в Крыму новогодние праздники, приедет на полуостров из Москвы и Подмосковья. Об этом свидетельствуют данные сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, предоставленные специально для КП-Крым.

Аналитики отмечают, что в этом году на второе место по количеству бронировок жилья на новогодние праздники вышли сами крымчане, которые планируют путешествовать по зимнему Крымскому полуострову. Таких в Tvil.ru насчитали 13% от общего количества заявок. Практически сравнялись в интересе к Крыму жители Краснодарского края (7%) и Ленинградской области (6%).

По спросу на отдых в первую неделю 2022 года лидируют Ялта, Севастополь и Алушта. Средний чек за сутки проживания в номере или апартаментах на двоих здесь составляет 4236 рублей, 4262 рублей и 2503 рублей соответственно. В Алуште размещение в гостевом жилье на новогодние праздники в среднем обходится в 3071 рубль, в Евпатории - 2316 рублей, в Мисхоре - 2705 рублей, в Судаке - 3329 рублей, в Симферополе - 4672 рублей, в Бахчисарае - 2425 рублей и в Алупке 1945 рублей в сутки. Причем если в Алуште туристы готовы провести все длинные выходные, то в Симферополе и Бахчисарае только 4 дня.

Крымчане и жители других регионов России чаще всего бронируют на новогодние каникулы отели (55%) и квартиры (37%). Коттеджи и отдельные дома интересуют 8% туристов. Почти половина планируют путешествие вдвоем, еще четверть приедут на отдых с семьей. Встречать и отмечать Новый год компаниями планируют 18% путешественников. Близость к морю определяет выбор места размещения для пятой части туристов. Еще 13% хочет отдельную оборудованную кухню и стабильный Wi-Fi. Наличие бассейна и холодильника на третьем месте по запросам гостей.

Десять популярных городов Крыма на Новый год:

1. Ялта - 4236 руб. / 6 ночей

2. Севастополь – 4262 руб. / 5 ночей

3. Феодосия – 2503 руб. / 6 ночей

4. Алушта – 3071 руб. / 8 ночей

5. Евпатория - 2316 руб. / 6 ночей

6. Мисхор – 2705 руб. / 5 ночей

7. Судак – 3329 руб. / 5 ночей

8. Симферополь – 4672 руб. / 4 ночи

9. Бахчисарай - 2425 руб. / 4 ночи

10. Алупка – 1945 руб. / 5,5 ночи

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