Первый межрегиональный форум «Интурмаркет. Открытый Крым» собрал представителей более 30 регионов РФ

Форум пройдет 18-19 ноября в Алуште Фото: Анна КИРИЕНКО

Первый межрегиональный туристический форум «Интурмаркет. Открытый Крым», который пройдет 18-19 ноября в Алуште, собрал представителей более 30 регионов РФ. Два масштабных отраслевых мероприятия впервые объединились для обсуждения вопросов развития внутреннего туризма.

- Совместно с коллегами из «Интурмаркет» мы сформулируем основные запросы индустрии и постараемся собрать на форуме спикеров всех уровней власти и бизнеса, определить векторы сохранения, развития и механику поддержки отрасли, разглядеть возникающие возможности за проблемами, - подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Задача - сделать регулярную разноформатную площадку, интересную Крыму и всем регионам, работающим в туризме.

Темой пленарного заседания станет сохранение и развитие внутренних туристических направлений в условиях коронавирусной угрозы. Эксперты отрасли обсудят перспективы новогодних туров и кампании раннего бронирования с учетом открывающихся зарубежных направлений, новые подходы в организации MICE и событийного туризма в постпандемийном мире.

В деловой программе форума семь стратегических сессий, семинаров и лекционных панелей, посвященных подготовке кадров для индустрии гостеприимства, законодательной базе для развития сельского туризма, созданию инфраструктуры и маршрутов для яхтенного туризма, экологическому туризму на заповедных территориях.

- Программа наших совместных секций коснется всех самых востребованных вопросов отрасли: развития приоритетных видов туризма - сельского, экологического и яхтенного, - отметила директор туристической выставки «Интурмаркет» Ольга Хоточкина. - Обсудим меры поддержки отрасли - достаточны ли они для бизнеса, а также технологии и цифровизацию сегментов внутреннего туризма. Ответим на многие юридические вопросы в туризме.

В связи с санэпидограничениями форум состоится в онлайн формате с трансляцией на портале Travel Crimea. Площадкой мероприятия стал отель Riviera Sunrise Resort & Spa

Форум организован Министерством курортов и туризма Республики Крым совместно с компанией «Экспотур» при информационной поддержке Ростуризма. Регион-партнер Форума- Самарская область. Официальный информационный партнер «Комсомольская правда», отраслевой информационный партнер «Отдых в России».

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