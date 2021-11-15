Дорогое удовольствие: Как выросли цены на обеды и ужины в кафе Крыма

Общепит терпит убытки из-за ковидных ограничений Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Крыму за год зафиксировали небольшое снижение цен на обеды в кафе, столовых и закусочных за год. Так, по данным Крымстата, в среднем обед в таких заведениях в октябре обходился в 250 рублей (средние цены в республике), а в октябре прошлого года трапеза выходила на два рубля дороже. Дороже всего обед стоит в Евпатории - 619 рублей, а дешевле - в Симферополе (467 рублей).

При этом ресторанные ужины в Крыму подорожали. По данным Крымстата, их стоимость за год выросла на 7%, а за три года - на 24%. В среднем вечерняя трапеза с алкоголем для одного человека в октябре обходилась в 2774 рубля, включая спиртные напитки. Дороже всего ужинать в Ялте - 2943 рубля, а дешевле - в Евпатории (2540 рублей).

Средняя цена 200 мл кофе в ресторанах быстрого обслуживания в Крыму составляет 71,3 рубля, а гамбургер - 118 рублей. Дороже всего их покупать в Симферополе, где средняя цена - 123 рубля, а дешевле - в Ялте со средней ценой в 95,5 рубля.

Напомним, в Крыму с 25 октября ввели систему qr-кодов для посещения общественных мест, а также заведений общепита, салонов красоты, торговых центров, бань и саун. Директор популярной сети ресторанов в Крыму Давид Унанян заявил, что с введением новых ограничений выручка в общепите упала на 80-90%. На фоне тотального кодирования теряют выручку не только элитные рестораны, но и мелкие кафе и закусочные.

Кроме того, феодосийские предприниматели записали видеообращение к главе РК Сергею Аксенову с просьбой смягчить антиковидные меры, поскольку отрасль общепита находится «на грани банкротства».

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