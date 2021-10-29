Бизнес лег: Как крымский общепит выживает в период ковид-ограничений

Летний турпоток не стали регулировать QR-кодами и ПЦР-тестами Фото: Михаил ПАТЛИС

В первый локдаун их просто закрыли, обязав вести торговлю только на вынос. Тогда государство решило поддержать отрасли, наиболее пострадавшие от ковидных ограничений, и общепит выжил. Закупил рециркуляторы, антисептики, маски, перчатки, убрал половину столов, но выжил. В канун Нового года прилетела следующая порция запретов на банкеты и праздничные программы. Рестораны и кафе перетрусило, но к весне отпустило, и началась работа вплоть до июня, когда вновь ввели ограничения на работу с 23.00 и до 8.00. Привили 100% сотрудников, предоставили доступ к камерам наблюдений, доказали легальность работы и полноту налогоотчислений, и вновь попали под маховик антиковидных мер. На этот раз бизнес напрямую ничем не ограничили, но гостей без паспорта и QR-кода обслуживать нельзя.

В РЕСТОРАН ПО ПАСПОРТУ

- У нас конфликты каждый день, - рассказал в эфире КП-Крым директор сети популярных крымских ресторанов Давид Унанян. - Люди не согласны с двойными стандартами, когда в забитую маршрутку можно свободно, а в ресторан, где ты сидишь за столом в своей компании, нужно с QR-кодом. Людей это возмущает.

С введением ограничений выручка в общепите упала на 80-90%. Причем не только в сегменте премиум. Кафе, закусочные, фудкорты - все терпят убытки на фоне тотального кодирования. За счет доставки компенсировать потери нельзя, поскольку это другой вид бизнеса, и в ресторанном хозяйстве блюда на вынос дают максимум 5% выручки. Привязанный к чеку персонал, при этом, ничего не получает. Равно как и поставщики продуктов, которые на кухне ресторана и службы доставки разные.

- Вообще думаю все заведения законсервировать до поры, до времени, поскольку выручка упала до рекордных показателей, - признался ресторатор. - На данный момент эта мера просто убивает бизнес. Толку от нее нет. Да, люди пошли вакцинироваться. Но две недели простоя означают фактическое закрытие.

ПОДЦЕПИТЬ ЗАРАЗУ

Рассадником коронавируса заведения общепита никто не называл. Напротив, глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно обвинял в этом общественный транспорт и медицинские учреждения, где в давке, толчее и очередях люди подвергаются максимальному риску подхватить инфекции.

После введения QR-кодов ситуация в поликлиниках стала только хуже - очереди перед прививочным кабинетом растянулись на часы ожидания. Транспортники о дезинфекции салона забыли еще с прошлого лета, а забитые до отказа салоны объясняют дефицитом водителей. Тем не менее, ограничительные меры касаются других отраслей, где проверять их соблюдение можно без риска для собственного здоровья.

- Проверяющих много, они внимательные, ходят с репортерами, - отметил Унанян. - Рециркуляторы, маски, дезинфекторы - миллионы вкладываем в эпидемическую безопасность. Суммы колоссальные.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ

Еще накануне внедрения QR-кодов бизнес-сообщество просило подобные меры обсуждать, а не доносить до сведения предпринимателей как факт. Любое ограничение подразумевает механизмы его реализации и последствия, и, в случае с общепитом, это однозначное сокращение продаж с увольнением сотрудников. Организаторы форумов и выставок до последнего надеялись, что с соблюдением всех противоэпидемических мер смогут провести мероприятия. Ежегодный форум рестораторов «ИНЖИР» организаторы отменили за три дня до его открытия.

- В моей ситуации отмена мероприятия обошлась в 500 тысяч, несколько месяцев работы, смежники. И это никто не собирается учитывать, - подчеркнула КП-Крым организатор форума Мария Мальгина. - По хорошему, нужно было собрать экспертов ресторанного и отельного бизнеса, обсудить и услышать их предложения, дать время для разворота.

Эксперты отмечают, что еще весной ученые представили модель распространения коронавирусной инфекции в регионе, если к осени не будет вакцинировано большинство населения. Но кроме акции «Крымский миллион» никаких конкретных действий по пропаганде иммунопрофилактики сделано не было. И теперь привившие на 100% коллективы отельеры и рестораторы будут рублем платить за просчеты в антиковидной пропаганде.

С 25 октября в Крыму ввели допуск в общественные места и территории только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего ковидом. Для размещения в отеле и санатории помимо кода необходимо предъявить ПЦР-тест.

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