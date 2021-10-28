В Крыму на 20% снизился туристический поток на время нерабочей недели

С 30 октября по 7 ноября на полуострове объявлены нерабочие выходные Фото: Архив "КП"

Из-за коронавирусных ограничений туристический поток в Крым снизился на 15-20%. Как сообщил министр курортов республики Вадим Волченко, граждане перестали активно бронировать места в объектах размещения.

- С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса, на данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15-20%. Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами в режиме ВКС, - отметил министр и добавил, что вынужденные каникулы лучше провести безопасно и с пользой для здоровья.

По его словам, нерабочие дни сделаны для того, чтобы разорвать цепочки заражения и снизить темпы заболеваемости коронавирусом на полуострове.

- Необходимо ответственно отнестись ко всем дополнительным ограничениям, чтобы в дальнейшем не допустить ухудшения ситуации, - добавил Волченко.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Крыму объявлены нерабочие выходные. С 25 на полуострове начала действовать система QR-кодов. Теперь для того, чтобы посетить кафе, рестораны, салоны красоты или фитнес-центры, нужно показать сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.

Для того, чтобы заселиться в гостиницу, санаторий, пансионат и другое средство размещения при себе также нужно иметь документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения). А также сертификата о вакцинации или QR-кода.

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