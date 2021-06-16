Привитых по осени считают: В Крыму объявили акцию по 1 миллиону вакцинированных к сентябрю

Мобильный прививочный пункт в центре Симферополя не пользуется популярностью Фото: Анна КИРИЕНКО

Общественная палата Крыма предложила провести массовую акцию по вакцинации населения «Крымский миллион». По мнению членов ОП, достижение такого рубежа может обеспечить гарантии безопасности и поставить заслон в распространении коронавируса.

Поводом для проведения стали низкие темпы вакцинации в Крыму. В регионе привито меньше трети от плана в 900 тысяч человек, которые могут сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу, снижая его вирулентность.

- В регион поступило 319 362 дозы вакцины, - сообщил на заседании ОП заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Доступность вакцинации очевидна: нигде нет очередей, можно записаться через сайт Госуслуг и регистратуру. Мобильные пункты работают без очереди. Но, к сожалению, эти удобные средства не эффективны, ими пользуется по 15-20 человек в сутки, а должно быть 200-300 человек.

По оценке Минздрава, того количества коечного фонда, который есть сейчас, с учетом прироста заболеваемости в ближайшее время может не хватить. Придется вновь ограничивать плановую госпитализацию и переводить, как прошлой осенью, под коронавирусную инфекцию все больницы. Это не просто ограничит права людей на плановую помощь, но и сорвет сроки модернизации лечебных учреждений, на которую в этом году выделено 11,5 миллиарда рублей.

- Антитела появляются через 42 дня после полного цикла вакцинации. Поэтому вынуждаем бизнес уходить в ограничительные меры, - пояснила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская, которая переболела коронавирусом в тяжелой форме. - Второй год мы отказываем в плановой помощи больным, переводим койки под коронавирус. Сейчас идет модернизация учреждений здравоохранения, оснащение новым современным оборудованием.

В прошлом году на сферу здравоохранения Крым потратил 21,8 миллиарда рублей. Еще почти 4 миллиарда казна выделила на финансовую поддержку предприятий, вынужденных приостановить свою деятельность из-за локдауна. В свою очередь бюджет не получил 1,1 миллиарда налогов.

- Найти в 2021 году такие деньги - это не реально, - считает вице-премьер Елена Кивико. - Не понимаю, вакцина есть, значит надо прививаться. Я сама сделала прививку в январе. С экономической точки зрения всем предприятиям выгоднее привить своих сотрудников, поскольку сейчас загрузка туристических объектов составляет 90%. В конце-концов, давать своим сотрудникам выходной после дня прививки.

Математическая модель развития эпидемической ситуации, которую рассчитали ученые Крымского федерального университета им. Вернадского, показывает рост заболеваемости коронавирусом с пиковыми показателями к концу лета. Причем, по словам проректора КФУ имени В.И. Вернадского Анатолия Кубышкина, мутация вируса идет в сторону утяжеления и те, кто заболевают сейчас, больше попадает в ситуацию с тяжелым течением коронавируса.

- Скрининг на антитела показывает, что 30% популяции имеют иммунитет. Из них 10-12% привитых. Эта прослойка не меняется за счет снижения уровня защиты со временем, - подчеркнул Кубышкин. - Еще 30% населения необходимо вакцинировать и снизить индекс передачи инфекции. В противном случае за 2-3 месяца мы увидим рост с достижением критического уровня к концу лета с увеличением тяжести болезни. Если мы достигнем порядка 900 тысяч привитых в Крыму, эта прослойка позволит добиться снижения рисков.

Ученый предложил ввести обязательные прививочные сертификаты для приезда на отдых в Крым, чтобы снизить риски завоза инфекции. Ввести их проректор КФУ рекомендует с 15 июля, чтобы дать возможность отдыхающим пройти иммунизацию по месту жительства. В противном случае провести свой отпуск дома на даче.

Напомним, на заседании Общественной палаты Крыма главный санврач Наталья Пеньковская озвучила новые ограничительные меры для бизнеса, связанные с ростом распространения коронавирусной инфекции. Роспортебнадзор предлагает ограничить по всему Крыму с 22 часов до 8 утра работу объектов общественного питания, оставив торговлю на вынос. Запретить дискотеки, караоке-клубы, кальянные, танцевальные и концертные залы в общепите, ограничить вместительность залов театров и кинотеатров 50%, ввести запрет на общепит в кинотеатрах, на работу развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни.

Кроме того, Роспотребнадзор считает необходимым ограничить проезд в общественном транспорте лицам старше 65 лет, запретить проведение выпускных вечеров в отдельных регионах и проведение общегородских массовых мероприятий, провести 100% вакцинацию работников санаторно-курортного сектора, гостиниц, общепита, транспорта.

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