Новый год в Крыму продан на треть: Владельцы частных отелей не разделяют оптимизма чиновников на зимние каникулы

Резиденция Деда Мороза на Ай-Петри закрыта второй год. Фото: Стартинвест

Загрузка средних и малых отелей Крыма на новогодние праздники не превышает 30%. Об этом КП-Крым рассказала региональный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), руководитель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталья Стамбульникова.

- В целом на новогодние праздники пока ситуация не ясна, нет всплесков бронирования, - отметила она. - Вижу, что многие собираются ехать за границу в открытые и доступные Турцию и Египет. Поэтому переживания по загрузке есть, и все надежды на то, что люди формируют планы за неделю-две до выезда.

Средние и малые объекты размещения забронированы в новогодние праздники на 30%, и это намного ниже прошлогодних показателей на эту дату. Для бизнеса это неутешительная цифра, поскольку подготовка к новогодним торжествам начинается летом, и те, кто вложился в организацию праздника, рассчитывают его провести. Но шансы попасть под ограничения, как было год назад, очень велики. По этой причине каждый десятый гостевой дом или малый отель перешел на работу исключительно с мая по октябрь, отказавшись от круглогодичности.

- Есть загрузка в крупных объектах, обладающих комплексом услуг для отдыха в межсезонье, - пояснила Стамбульникова. - Санатории с лечением, объекты с собственными парками и центрами развлечения, комплексом услуг.

В сложившейся ситуации дальнейший переход малого и среднего бизнеса на работу в летний сезон неизбежен. Держать персонал исключительно для размещения командировочных гостей смысла нет, а отдыхающие в небольшие объекты не едут. Для их привлечения нужны общегородские и общекрымские праздничные мероприятия, рождественские ярмарки, концерты на открытых площадках.

Ресторанный сектор уже терпит убытки после введения QR-кодов для посетителей, и до новогодних праздников дотянут не все. Провести новогодние праздники, прогуливаясь вдоль берега холодного моря, готовы только самые крымолюбивые туристы.

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