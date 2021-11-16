Загрузка отелей Крыма на новогодние праздники достигает 90%

Уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы в Крыму составляет в среднем 60% Фото: Архив "КП"

Несмотря на жесткие ковидные ограничения, введенные на территории Крыма в ноябре, загрузка объектов размещения на новогодние каникулы в республике не сильно снизилась по сравнению с прошлым годом. Уровень бронирования составляет в среднем 60%, а в крупных и востребованных семейных курортных комплексах достигает 90%, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В эфире «Радио Спутник в Крыму» министр отметил, что чем раньше начать думать о предстоящих выходных, тем больше вероятность найти выгодные пакетные предложения туроператоров, которые позволяют выбрать путешествие, включая перелеты и экскурсионную программу.

Напомним, с 8 ноября в Крыму туристы могут заселяться в отели со справкой о медотводе. Правила приема и размещения в гостиницах, санаториях и пансионатах обновлены согласно указу главы Крыма. При заселении отдыхающие должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Однако для посещения музеев, баров, ресторанов, кинотеатров, театров кроме паспорта потребуется сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19, QR-код, или справка об отрицательном результате ПЦР-тестирования, срок действия которой не должен составлять более 7 дней.

Как писала КП-Крым, каждый третий турист, планирующий провести в Крыму новогодние праздники, приедет на полуостров из Москвы и Подмосковья. Аналитики отмечают, что в этом году на второе место по количеству бронировок жилья на новогодние праздники вышли сами крымчане, которые планируют путешествовать по зимнему Крымскому полуострову. Таких в Tvil.ru насчитали 13% от общего количества заявок. Практически сравнялись в интересе к Крыму жители Краснодарского края (7%) и Ленинградской области (6%).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто и откуда приедет в Крым встречать Новый год

В лидерах туристического спроса Ялта, Севастополь и Феодосия (подробнее)

Серым по белому: Почему от антиковидных ограничений в Крыму выигрывает теневой туристический сектор

Проверки и требования распространяются только на тех, кто работает легально (подробнее)