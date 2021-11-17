На новогодние праздники туристы выбирают Южный берег Крыма

Зимой туристы выбирают северные субтропики Фото: Анна КИРИЕНКО

В предстоящие новогодние праздники туристы выбирают отдых на Южном берегу Крыма. Об этом КП-Крым сообщила исполнительный директор Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

- Туроператоры и отельеры показывают хорошие продажи, но в объектах Южного берега Крыма с собственной инфраструктурой, - подчеркнула она. - Таких от Алушты до Фороса не много. Впрочем, это традиционно и ничего нового в этом нет.

Продажи отдыха на зимних каникулах стартовали в сентябре и шли в активном темпе. Однако «бархатный сезон», уложившийся в одну неделю сентября, испортил статистику заполняемости объектов. По некоторым направлениям оно составило 10-15 раз, и введенные в ноябре дополнительные ограничения не позволили выровнять показатели продаж за счет нерабочей недели.

- Это миф, что на продажах новогодних праздников можно заработать. У праздничной недели очень высокая себестоимость. Поэтому многие не стали готовить большие застолья с развлекательной программой, - подчеркнула Возная. - Все равно праздники длительные, люди не хотят ехать далеко от дома, чтобы иметь возможность в случае необходимости быстро вернуться.

Накануне Минкурортов Крыма сообщило о высокой загрузке объектов размещения на новогодние праздники. Несмотря на жесткие антиковидные ограничения, уровень бронирования составляет в среднем 60%, а в крупных и востребованных семейных курортных комплексах достигает 90%

В тоже время загрузка средних и малых отелей Крыма на новогодние праздники не превышает 30%. Многие обладатели прививочных сертификатов выбирают поездки в Турцию и Египет, поскольку стоимость отдыха уровня 4 «звезды» и выше там гораздо ниже крымских расценок. Вдобавок, есть риск дополнительных ограничений на новогодние и развлекательные программы, как было в прошлом году на фоне более низких цифр заболеваемости коронавиурсом.

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