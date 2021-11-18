Взрыв смартфона едва не привел к пожару в главном вузе Крыма

В мае в КФУ поступало ложное сообщение о минировании. Фото: Пресс-служба КФУ

В главном корпусе Крымского федерального университета чуть не случился пожар. Как сообщили в пресс-службе вуза, виной всему стал обычный смартфон.

Утром в здании университета сработала пожарная сигнализация, из-за чего пришлось эвакуировать всех студентов, которые находили в корпусе. Позже выяснилось, что причиной возгорания послужил телефон одного из сотрудников вуза.

Батарея взорвалась во время эвакуации. Фото: Пресс-служба КФУ

Аккумулятор смартфона пришел в негодность, батарея вздулась и начала дымить. Владелец смартфона вовремя заметил неладное, но датчики дыма уже успели сработать.

- Мы покинули помещение, телефон остался внутри. Когда опасность миновала, мы вернулись и обнаружили телефон уже прогоревшим. Благодаря незамедлительно сработавшей сигнализации, возможные последствия были предотвращены, - рассказал директор Департамента комплексной безопасности КФУ Сергей Купрейчук.

Напомним, в мае в КФУ поступало ложное сообщение о минировании. Тогда из вуза пришлось эвакуировать 185 студентов. После того, как здание проверили, и информация не подтвердилась, все учащиеся вернулись к занятиям.

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