Где в Крыму встретить Новый год и сколько это стоит

По данным экспертов, на сегодняшний день загрузка средних и малых отелей Крыма на новогодние праздники не превышает 30% Фото: Архив "КП"

Зима уже близко, а значит пора готовиться к новому году. Елка, разноцветная мишура, гирлянды… А еще забронированный отель или квартира, желательно где-нибудь поближе к морю на ЮБК. Судя по данным экспертов, сегодня загрузка средних и малых отелей Крыма на новогодние праздники не превышает 30%. Но люди уже начинают активно выбирать себе места на зимние каникулы. «Комсомолка» узнала, во сколько обойдется отдых в период новогодних праздников в Крыму.

ЦЕНЫ НА ОТЕЛИ

Пока даже сами крымчане не особо торопятся бронировать отдых на зимние каникулы. Многие планируют ехать отдыхать заграницу. В топе среди крымчан туроператоры отмечают Турцию и Египет. Поэтому цены на отели полуострова еще не сильно кусаются.

При этом основная чать крымчан для празднования Нового года традиционно выбирает именно Южный берег. По данным туристического портала Алеан, средняя цена на гостиницы варьируются от 1500 до 6500 рублей.

Так, за 1500-1810 рублей в сутки можно заселиться в санаторий «Ай-Петри» или «Мисхор» на ЮБК, за 2800 в «Звездный» пансионат в Судаке. В два раза дороже обойдется «Полтава-Крым» - 4 051 рубль в сутки.

Если хочется побаловать себя СПА, бассейном и другими процедурами, можно выбрать гостиницы «Ялта-Интурист» за 4 550 рублей в сутки, «Soldaya Grand Hotel - 4 789 рублей в сутки на территории Судака или в «Ривьера Санрайз», что в Алуште за 6 550 рублей.

Среди отдыхающих также есть и постоянные гости Крыма. За несколько лет у многих даже появились свои лайфхаки для выгодного бронирования мест. Дмитрий из Петербурга, например, уже третий год подряд сбегает от дождливой погоды на солнечный полуостров - здесь и тепло, и цены устраивают.

- Мне здесь просто нравится отдыхать, поэтому часто приезжаю с семьей. Но уже пару раз сталкивался с проблемой нехватки мест в отелях. На этот случай я уже даже нашел собственный лайфхак, - рассказал КП-Крым турист. - Если бронируете отель на букинге, а сайт выдает вам, что мест нет, попробуйте поменять цель визита в списке на «командировку». Так вы обойдете санкции сервиса и без проблем найдете себе жилье.

В КВАРТИРЕ ИЛИ ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

Как рассказал КП-Крым руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин, спрос на посуточную аренду квартир в Крыму вырос на 15,5% по сравнению с прошлым годом. Люди все реже выбирают гостиницы из-за более низкой стоимости и удобства обычных квартир.

- В этом году цены на отели какие-то нереальные. Если провести пару-тройку дней в гостинице, даже самой простой, получится от 10 до 20 тысяч рублей, поэтому мы в этом году с женой решили снять домик под Ялтой, - рассказывает КП-Крым Олег из Екатеринбурга. - Во-первых, никаких QR-кодов, ПЦР-тестов и прочих документов, а во-вторых, целый дом предоставлен только вам, никто не мешает, а цена даже ниже гостиницы.

Эксперты Авито недвижимости отмечают, что самый большой рост интереса со стороны пользователей наблюдался к студиям (+34,5%) и четырехкомнатным квартирам (+33,5%).

- Вместе с тем, в начале ноября 2021 года выбор загородных домов для аренды на новогодние праздники также заметно увеличился по сравнению с ноябрем 2020 года - на 48,5%. Из-за возрастающей конкуренции цены на посуточную аренду загородных домов уже начали подниматься, - отметил эксперт.

Самое дорогое жилье находится в Ялте. За сутки в роскошных апартаментах придется отдать около 40 тысяч рублей. Самый бюджетный вариант можно найти от 700 рублей в сутки.

Просторную квартиру с хорошими условиями для жилья моно подыскать на западе Крыма. В Евпатории или Саках аренда обойдется всего в 1200 рублей.

ПОРА ПОТОРОПИТЬСЯ

- В среднем за год дома подорожали на 20%, а таунхаусы - на 17%, но и это не предел. К декабрю цены на посуточную аренду традиционно вырастут на 20-30%, - добавил эксперт.

Чтобы успеть выгодно забронировать жилье на новогодние праздники, лучше заняться этим уже в ближайшее время.

Напомним, с 8 ноября в Крыму туристы при заселении в отели должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

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