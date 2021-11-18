Новый формат осенней турвыставки работает на популяризацию Крыма

Форум проходит в курортной Алуште. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Новый формат осенней туристической выставки в Крыму работает на имидж курорта и повышает роль отрасли в региональной экономике. Такое мнение КП-Крым высказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

- Возникла идея о проведении в Крыму крупного форума федерального уровня. Их в стране два - MITT и «Интурмаркет», - отметил он. - С «Интурмаркетом» нашли точки соприкосновения и понимание в необходимости осеннего форума-выставки в преддверии нового туристического года, где будут рассматривать не только возможности оздоровления на юге России, но и презентовать новогодние программы, а также планировать следующий год, потому что реальное контрактование происходит сейчас. Мероприятие федерального уровня крайне выгодно для популяризации Крыма, и это другой уровень подхода к отрасли.

Программа форума рассчитана на два дня. Фото: Анна КИРИЕНКО

Идею проведения межрегионального форума поддержали отраслевые ассоциации и бизнес, поскольку площадки подобного уровня в стране на данный момент нет. Кроме того, ежегодная осенняя туристическая ярмарка в Крыму позволяет расширять сеть маршрутов на внутреннем рынке и организовывать совместные межрегиональные программы. Однако для более масштабного мероприятия нужна вместительная площадка, которых в Крыму на данный момент нет.

- Вопрос с площадкой остается открытым, но ее можно создать. Главное, чтобы эпидемическая обстановка предоставила нам возможность собраться офлайн, а в регионах был спрос на участие, - пояснил Волченко. - Судя по обратной связи спрос есть, и как один из вариантов для следующего осеннего форума рассматриваем площадку старого пассажирского терминала в аэропорту Симферополь.

Теперь участники рассчитывают на встречу оффлайн. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В связи с санэпидограничениями в этом году форум проходит в онлайн формате с трансляцией на портале Travel Crimea. Площадкой мероприятия стал отель Riviera Sunrise Resort & Spa. Деловая программа рассчитана на 18-19 ноября. Выставочная перенесена на апрель 2022 года.

Форум организован Министерством курортов и туризма Республики Крым совместно с компанией «Экспотур» при информационной поддержке Ростуризма. Регион-партнер Форума- Самарская область. Официальный информационный партнер «Комсомольская правда», отраслевой информационный партнер «Отдых в России».

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