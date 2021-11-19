Жив и здоров: Под Судаком нашли потерявшегося на сутки мальчика

Мальчика отвели домой. Фото: crim.sledcom.ru

Мальчика, который пропал под Судаком 18 ноября, нашли живым, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

- Пропавший 12-летний житель села Грушевка Судакского района найден живым, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении ребенка преступлений и иных противоправных деяний совершено не было, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, школьник пропал 18 ноября. Его искали не только жители Грушевки, были привлечены кинологи с собаками, полицейские и сотрудники МЧС. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просили у водителей, проезжающих через село, записи видеорегистраторов. Также по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

Мальчик живет в приемной семье. Правоохранители будут изучать обстановку, в которой он воспитывается.

- Будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены обстоятельства причин его ранее имевших место уходов. Также установлены все обстоятельства, при которых ребенок самостоятельно покинул дом, - уточнили в Следкоме.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушел из дома и не вернулся: под Судаком вторые сутки ищут пропавшего мальчика

Подросток одет в спортивные брюки, серую светлую кофту (подробнее)

После исчезновения 12-летнего мальчика под Судаком Следком возбудил уголовное дело

Потерявшегося подростка воспитывают в приемной семье (подробнее)