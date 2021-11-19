В Крыму оценили слова президента Болгарии о принадлежности республики

Ранее президент Болгарии заявил, что Крым является территорией Российской Федерации. Фото: Архив "КП"

Вслед за властями Болгарии свое мнение о принадлежности Крыма придется поменять и многим другим представителям политических элит. Ведь сегодня все больше политиков осознают тот факт, что полуостров является неотъемлемой частью России. Так комментирует заявление о принадлежности Крыма президент Болгарии Румен Радеев заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что Крым является территорией Российской Федерации. Свое мнение он озвучил во время дебатов со своим главным оппонентом в борьбе за президентское кресло - Анастасом Герджиковым. Но официальный Киев оказался не готов к такой позиции Болгарии.

- Это подтверждение того, что люди, наконец, начинают понимать, что происходит в мире и в политике. Серьезные политики начинают делать соответствующие оценки. Они видят, кто прав, а кто устраивает политические игрища, - отмечает Фикс.

По его словам, существует много политиков из разных стран, которые также подтверждают тот факт, что Крым является часть РФ.

- Мы должны приветствовать такие заявления и делать все, чтобы их становилось еще больше. Крым активно развивает народную дипломатию и привлекает политических представителей других стран, чтобы они ознакомились с жизнью и развитием полуострова. Медленно, но постепенно идет работа по признанию Крым. Скоро свое мнение придется поменять многим странам, - заключает депутат.

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