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Политика21 ноября 2021 7:33

Он подставил Болгарию: Глава МИД Украины отреагировал на заявления Радева о принадлежности Крыма

Дмитрий Кулеба высказал свое видение «драмы»
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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МИД Украины считает, что президент Болгарии подыгрывает российской пропаганде

МИД Украины считает, что президент Болгарии подыгрывает российской пропаганде

Фото: Архив "КП"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления президента Болгарии о принадлежности Крыма. По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, неосмотрительные высказывания Румена Радева подыгрывают российской пропаганде.

- Он нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС, - написал Кулеба в своем Twitter.

Он отреагировал на слова Радева о том, что «в настоящей момент Крым русский» и в этом нет никакой драмы.

- Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей, - заявил Кулеба.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что Крым является территорией Российской Федерации. Свое мнение он озвучил во время дебатов со своим главным оппонентом в борьбе за президентское кресло - Анастасом Герджиковым. Но официальный Киев оказался не готов к такой позиции Болгарии и потребовал объяснений от болгарского посла Костадина Коджабашева. В МИД Украины подчеркнул, что такие высказывания не способствуют развитию добрососедских отношений и расходятся с официальной позицией Софии. Со своей стороны Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.

В Крыму заявление Радева расценили как результат медленной, но последовательной работы по признанию российского статуса региона, и заверили, что скоро свое мнение придется поменять многим странам.

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