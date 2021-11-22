Крымский парламент одобрил бюджет-2022 в первом чтении

Бюджет Крыма дотационный на 72% Фото: "КП" Архив

Крымский парламент одобрил в первом чтении бюджет-2022. Его доходная часть на 3 миллиарда рублей меньше расходной.

- На 2022 год доходы прогнозируются в объеме 199,2 миллиарда рублей, расходы - 202,1 млрд рублей, - сообщила глава бюджетного комитета парламента Ольга Виноградова. - Дефицит составит 2,9 миллиарда рублей.

Собственные доходы республики в следующем году запланированы в 57,3 миллиарда рублей. Основная сумма поступит из пяти источников: подоходного налога - 22,7 миллиарда,налога на прибыль - 7,8 миллиардов, акцизов - 11,9 миллиардов, налога по упрощенной системе - 4,8 миллиарда, налога на имущество организаций - 4,1 миллиарда.

Дотации из федерального бюджета составят 142 млрд рублей, в том числе 76 миллиардов на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития Крыма.

Основные расходы распределяются на пять госпрограмм по развитию дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки граждан.

Дефицит бюджета образовался за счет не использованных остатков средств на начло следующего года.

Во втором чтении проект бюджета будет вынесен на голосование после утверждения основного финансового документа всей страны.

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