В Севастополе липовый сыщик избил невесту друга и ограбил ее

В отношении задержанного возбудили уголовное дело Фото: Архив "КП"

Нешуточные страсти разыгрались в Севастополе. 70-летний житель Ростовской области поехал со знакомым в город-герой, чтобы трудоустроить того на стройке. По дороге пожилой мужчина рассказал своему 24-летнему приятелю, что хочет жениться на девушке из Севастополя. Также он поделился, что подозревает пассию в неверности. Чтобы развеять сомнения, мужчина попросил друга проследить за будущей 44-летней невестой. Тот согласился.

- В тот же день он, скрыв лицо под маской, подкараулил женщину у подъезда, избил, а затем похитил ее смартфон и скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Несостоявшегося сыщика задержали, и во время дачи показаний парень сказал, что якобы избить женщину попросил его приятель. При этом также у него была задача забрать у нее телефон, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения в изменах.

Перед нападением подозреваемый надел кепку и маску. Он сообщил полицейским, что облачился так не только для того, чтобы его не узнали. Оказалось, нападавший, помимо прочего, боялся подхватить коронавирус.

- На мне была кепка и маска. Маска для того … Ну коронавирус же! Для того, чтобы скрыть лицо, - заявил полицейским подозреваемый.

При этом похищенный телефон он оставил себе.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Материалы проверки переданы в СК. Следователи разберутся в возможном нарушении неприкосновенности частной жизни.

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