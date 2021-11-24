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Общество24 ноября 2021 13:45

В Крыму пенсионер пытался выкопать газовую трубу, чтобы насолить соседям

Полицейские остановили самоуправство, но родственники мужчины жалуются на «грубое задержание»
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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По данным правоохранителей, мужчина «создавал угрозу безопасности жителей села»

По данным правоохранителей, мужчина «создавал угрозу безопасности жителей села»

Фото: Архив "КП"

Конфликтная ситуация произошла в поселке Лесновка Сакского района Крыма. 60-летний пенсионер захотел повредить поселковый газопровод, сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК. Местная жительница увидела странные действия соседа и вызвала сотрудников полиции.

Правоохранители приехали на место и увидели, что мужчина «создает угрозу безопасности жителей села».

- На требования полицейских прекратить противоправные действия мужчина проявил агрессию, ударил черенком лопаты по ноге представителя организации правоохранительной направленности, который оказывал содействие полицейским, после чего сел на землю и стал кричать, - уточнили в ведомстве.

В разгар конфликта из дома вышли родственники пенсионера и сняли происходящее на видео. Они рассказали в СМИ, что правоохранители начали скручивать мужчине руки, а также били его и якобы потащили за волосы в авто.

- Размещенная в сети Интернет информация о задержании мужчины с применением физической силы не соответствует действительности. Сотрудники полиции провели с ним профилактическую беседу, в результате которой он успокоился и ушел домой, - описали происходящее в МВД по Крыму.

Сейчас решается вопрос о привлечении пенсионера к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП Российской Федерации (Самоуправство).

Родственники пожилого мужчины объяснили изданию lifedd.ru, почему же он хотел выкопать газовую трубу. Дело в том, что в 2005 году он проводил газоснабжение на улицу за свой счет, потратил в рублевом эквиваленте полтора миллиона. В этом году «Крымгазсети» через суд добились того, чтобы к этой трубе могли подключиться соседи за 30 тысяч рублей. Компенсацию за это пенсионер не получил. Он хотел добиться выплат от соседей, но его проигнорировали. Тогда Виктор пошел на радикальные меры и захотел выкопать трубу. Доделать начатое не получилось, потому что приехали полицейские, вызванные соседкой. Родственники подготовили заявление в прокуратуру Крыма, а также прокуратуру РФ по поводу «грубого задержания» пенсионера полицейскими.

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