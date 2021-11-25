В Крыму появился гейминг хаус для молодых киберспортсменов

О тренировочной базе и спорте нового поколения в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал президент Федерации компьютерного спорта республики Александр Малов. Фото: Архив "КП"

Киберспорт в Крыму - новая и совсем неизученная тема для жителей полуострова. Почти никто не знает о том, как живет новое поколение спортсменов.

А между тем, в поселке Орловка, что под Севастополем, появился гейминг хаус для местных профессионалов в сфере видеоигр. О тренировочной базе и спорте нового поколения в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал президент Федерации компьютерного спорта республики Александр Малов.

Тренировочная база «Крымский Колизей» появилась на полуострове благодаря конкурсу Росмолодежи, на котором ребята выиграли грант. Туда поселились лучшие геймеры на территории полуострова.

- Это проект буткемпа, то есть тренировочная база, на которой ребята вместе живут, гуляют, тренируются, участвуют в онлайн-соревнованиях и все вместе оттачивают свое мастерство. Можно сказать, это настоящий центр для киберспортсменов, - рассказывает Малов.

Для того, чтобы попасть в специальный лагерь, геймерам пришлось пройти несколько отборочных турниров и показать все, на что они способны.

РАННИЙ ПОДЪЕМ И ПРОБЕЖКА

Распорядок дня участников лагеря напоминает расписание футболистов. Ранний подъем, пробежка у моря, здоровый завтрак и ежедневная подготовка к соревнованиям. Некоторые профессиональные геймеры даже соблюдают определенную диету.

- У нас есть специальный график для наших игроков. В 9.30 подъем, что достаточно рано для киберспортсменов, пробежка у моря, зарядка, много физической активности, так как приходится много проводить времени сидя. Потом они составляют планы на день, отрабатывают свои позиции в играх. Например, раскидки гранат, роли, кто где работает, если это такая игра как тот же Контр страйк, - говорит КП-Крым президент федерации.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

По его словам, в геймер хаус обычно заезжают очень молодые ребята. Средний возраст игроков - от 17 лет до 21 года. Очень редко можно встретить взрослого киберспортсмена.

- Вообще в киберспорте большинство команд - это люди от 14 до 24 лет. Более взрослые люди уже не называют себя спортсменами. Все же наш мозг с возрастом меняется, ослабляется скорость наших реакций, быстрота принятия решений, - отмечает Малов.

ГЛАВНЫЙ МИФ О ГЕЙМЕРАХ

Также наставник добавил, что в киберспорте, как и в любой другой деятельности, бывают интроверты и экстраверты. Мнение о том, что все геймеры закрытые люди – миф.

- У нас бывают как и очень общительные ребята, так и сконцентрированные на себе участники. Все люди разные, поэтому и в киберспорте можно встретить абсолютно любых игроков. Но в любой профессиональной команде есть психолог, потому что одна из основных проблем для этого вида спорта – отсутствие коммуникации. А специалист может помочь или подсказать что-то, - добавляет президент федерации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время нерабочих дней в Крыму стало больше киберспортсменов

Среди жителей полуострова спрос на аренду игровых компьютеров увеличился на 10% (подробнее)

Крымские киберспортсмены представят республику на «Играх будущего»

Первый международный турнир по инновационным технологичным видам спорта в РФ пройдет в 2023 году (подробнее)