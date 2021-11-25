Боялась одноклассников: в Севастополе четвероклассница пришла в школу с ножом

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неожиданная находка обнаружилась в портфеле четвероклассницы одной из севастопольских школ. Девочка принесла с собой не только тетради и дневник, а еще и кухонный нож. В соцсетях распространилась информация, что школьница взяла холодное оружие, чтобы защитить себя от нападок одноклассников. Классный руководитель забрал нож и вызвал полицию.

- Поступило сообщение о том, что ученица 4-го класса принесла в школу нож, который забрал у девочки классный руководитель. По этому инциденту сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Также о случившемся узнали в правительстве Севастополя и сообщили, что держат ситуацию на контроле. С детьми работают психологи.

Доцент факультета психологии ТА КФУ им. В.И. Вернадского Юлия Евдокимова отмечает, что дети приносят холодное оружие в школу по разным причинам.

- Конечно, дети не должны ни в коем случае соприкасаться с оружием. Чаще всего они могут так сделать, наблюдая за поступками других людей. Например, родителей. К сожалению, уже были такие случаи, когда дети приносили в учебные заведения оружие. Например, табельный пистолет папы, который за ним не уследил, - отмечает эксперт.

В случае, если ребенок испытывает буллинг со стороны одноклассников, специалист рекомендует родителям следовать рекомендациям, разработанным психологами.

- Первое, что нужно сделать - обратиться к директору школы. Именно он может принять эффективные меры. Самое главное – никакой самодеятельности. Ни в коем случае не нужно чинить насилие против обидчиков ребенка. К сожалению, часто бывает такое, что директор не поднимает шум относительно таких ситуаций, и ребенка травят еще больше. К сожалению, чаще всего ситуации реального буллинга заканчиваются переводом ребенка в другую школу, - поясняет Юлия Евдокимова.

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