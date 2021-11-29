Задержанного экс-чиновника Керчи арестовали на два месяца

В качестве платы за свои услуги бывший начальник часто принимал дорогостоящие мобильные телефоны. Фото: Архив "КП"

Против бывшего начальника управления единого заказчика администрации Керчи Сергея Органова возбудили уголовное дело. По информации Следкома по Крыму, чиновника подозревают во взяточничестве.

- Бывшее должностное лицо было задержано оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В рамках обысковых мероприятий изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия, отметили в пресс-службе СК.

Чиновник был уволен с должности начальника управления единого заказчика города не так давно, однако на официальном сайте он все еще числится в списках руководителей.

В Следкоме отметили, что в прошлом году между управлением керченской администрации и коммерческой организации были заключены муниципальные контракты по благоустройству придомовых территорий и производство строительных работ на объектах культуры.

В качестве платы за свои услуги бывший начальник часто принимал дорогостоящие мобильные телефоны. Директор фирмы за свои деньги покупал телефоны и отдавал их чиновнику. Весной этого года смартфоны надоели Органову, и в качестве взятки он получил от директора фирмы автомобиль марки Renault стоимостью 700 тысяч рублей. Его он решил передать родному брату.

После спецмероприятий, проведенных УФСБ России по Крыму и МВД России, бывшего чиновника задержали. Он будет находиться под стражей он будет находиться до 22 января 2022 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео задержания замглавы администрации Евпатории, обвиняемого во взяточничестве

Вице-мэра города обвинили в получении взятки в 10,5 миллиона рублей (подробнее)

Чиновника в Ялте приговорили к 8 годам колонии за взятку

Мужчина действовал с двумя посредниками (подробнее)