Не самоубийство: Следком РФ раскрыл подробности погибшего в Ялте чиновника из Москвы

Преступление открылось после комиссионной экспертизы эксгумированного тела Фото: архив "КП"

Судмедэксперта, который проводил обследование тела погибшего в Ялте замруководителя Департамента культуры Москвы, обвиняют в халатности и служебном подлоге.

События развивались в апреле прошлого года. Московский чиновник Леонид Ошарин приехал в Ялту на такси, а потом резко перестал выходить на связь с родственниками. Позже его тело нашла хозяйка арендованной им квартиры. Ей якобы позвонили соседи и пожаловались, что в квартире круглосуточно горит свет.

Труп Ошарина силовики обнаружили 23 апреля. На теле были резаные раны рук и шеи. У следствия были разные версии, также отрабатывалась вероятность самоубийства. По данным пресс-службы Следкома РФ, судмедэксперт не провел в полном объеме экспертизу обнаруженного тела, поэтому он не установил повреждения, которые свидетельствовали об убийстве.

- С целью сокрытия совершенного преступления он также внес в два заключения эксперта заведомо ложные сведения. Указанные действия повлекли несвоевременное принятие решения о возбуждении уголовного дела об убийстве мужчины и затягивание срока расследования, - сообщили в Следкоме.

Также в ведомстве уточнили, что преступление вскрылось после комиссионной экспертизы эксгумированного тела убитого с участием члена Судебно-экспертного центра Следкома России.

Против судмедэксперта было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось. Мужчину заключили под стражу.

Супруга погибшего Ошарина подала гражданский иск, по которому был наложен арест на имущество эксперта общей стоимостью выше 1,5 миллиона рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение указанных преступлений, в связи с чем уголовное дело направлено для передачи в суд. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается, - заключили в Следкоме.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тело пропавшего замминистра культуры Москвы нашли на съемной квартире в Ялте

На теле чиновника нет следов криминала. Назначено несколько экспертиз (подробнее)

На Южном берегу Крыма пропал замминистра культуры Москвы

Об исчезновении Леонида Ошарина его близкие заявили спустя несколько недель (подробнее)