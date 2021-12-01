Экспресс-тесты в законе: Что нового в антиковидных ограничениях по Крыму

Сделать экспресс-тест можно в лаборатории Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый указ главы Крыма по антиковидным ограничениям приравнял по значимости экспресс-тесты к другим методам диагностики вируса. Отрицательный тест на антиген SARS-CoV-2 дает возможность посещать объекты торговли, сферы услуг и общепита без предъявления прививочного сертификата или QR-кода.

Изменения вступили в силу с 30 ноября. С этого момента для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, парикмахерских, СПА-салонов, бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, музеев и цирков достаточно предъявить отрицательный экспресс-тест на коронавирус. Срок действия такого теста составляет 7 дней. С экспресс-тестом и медотводом от прививки допускаются к работе сотрудники общепита, транспорта, торговли и туризма.

Также экспресс-тест позволяет гражданам с медотводом бронировать места и останавливаться в отелях, курортных комплексах и санаториях, если он сделан не позже, чем 72 часа до поселения. Эта норма распространяется на прием детей в учреждениях отдыха и оздоровления.

Экспресс-тестирование на коронавирус разрешили проводить всем лабораториям, имеющим разрешение на работу с возбудителями III-IV групп патогенности.

Вакцинация сотрудников от коронавируса остается главным условием для работы общепита, причем кафе и рестораны могут получить разрешение на обслуживание клиентов в ночные часы по обращению на имя главы Крыма с приложением документов. Их проверка и итоговое решение за Министерством экономического развития республики. Действующая норма позволяет общепиту обслуживать клиентов в зале с 8 утра и до 23 часов. Позже только доставка готовых блюд или торговля на вынос. Требования по расстановке столов, дезинфекции и санитайзерам остаются в силе.

Посадку в кинотеатрах, театрах, концертных залах увеличили до 70%.

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