Полную вакцинацию от Covid-19 прошли около 700 тысяч крымчан

Около 700 тысяч крымчан вакцинировались от коронавируса Фото: Архив "КП"

Порядка 700 тысяч крымчан полностью прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский. По его словам, ежедневно в пункты вакцинации обращаются более 10 тысяч граждан.

- Большее количество граждан приходят за вторым компонентом вакцины. Для формирования коллективного иммунитета необходимо чтобы 1 212 687 человек получили оба компонента вакцины, - напомнил замминистра.

На территории Республики Крым продолжают работать 143 прививочных пункта - 125 стационарных и 18 мобильных.

- Продолжается также иммунизация населения против гриппа. На сегодня всего привито 363 202 человека, из которых 264 038 взрослых и 99 164 детей, - добавил Лясковский.

Он также напомнил местным жителям про важность иммунизации и от гриппа, последствия которого могут быть не менее удручающими, чем от коронавируса.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 29 ноября на территории Республики Крым зафиксировали 442 новых случая коронавируса. Статистика суточного прироста инфицированных за последние несколько дней говорит о том, что введенные указом главы РК Сергея Аксенова ограничительные меры, призванные снизить скорость распространение коронавирусной инфекции, показали свою эффективность.

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