В Крыму оценили угрозы Киева в адрес Белоруссии за признание полуострова

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Архив "КП"

Если Украина пойдет на разрыв отношений с Белоруссией, это ударит по экономике обеих стран. Такое мнение в комментарии КП-Крым выразил политолог Денис Батурин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что де-факто и де-юре полуостров является российским регионом. В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил, что официальный Киев будет действовать «по полной программе», если Минск действительно признает полуостров российским.

- Александр Лукашенко, судя по его заявлениям в отношении Крыма, в очередной раз находится в обострившейся ситуации некоего политического выбора. Поэтому он говорит, что юридически и фактически полуостров является российским, но напрямую не заявляет о признании республики, - отмечает политолог.

По его словам, реакция украинского МИДа на слова белорусского лидера очевидна. При этом рвать экономические и другие связи невыгодно как Украине, так и Белоруссии.

- Между Украиной и Белоруссией существуют достаточно мощные экономические связи, которые выгодны обеим странам. Речь идет о поставках топлива, транзите товаров, о рынках сбыта. тому же, не будем забывать, что Белоруссия стала неким хабом для тех, кто еще имеет необходимость путешествовать на Украину из России, - поясняет Денис Батурин.

По его мнению, украинская сторона должна хорошо подумать, прежде чем разрывать связи с Белоруссией. Ведь тогда придется озаботиться, чем компенсировать этот разрыв.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов пригласил Александра Лукашенко на полуостров. По его словам, решение о визите на полуостров соответствует духу братских отношений.

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