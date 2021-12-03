Крымский эксперт рассказал, что ждать от экономики в следующем году

Продукты подорожают, но рубль устоит Фото: Архив "КП"

Девальвации рубля не будет, цены на недвижимость стабилизируются, а на продукты и стройматериалы продолжат расти. Такие прогнозы на 2022 год сделал директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Виктор Реутов.

- Мы выходим из коронавирусных ограничений, и объем производства в следующем году вырастет на 3-4%, - отметил эксперт. - В среднем по республике сохранится тенденция роста зарплаты. Крым в этом отношении - один из лидеров среди регионов России.

Цены на недвижимость в Крыму стабилизируются. Это связано с повышением ставки Центробанка, который в прошлом году держал ее на уровне 4%, стимулируя льготное ипотечное кредитование. Благодаря этому и дефициту строящегося жилья крымская недвижимость за год подорожала на 30%. Но это уже потолок, считает эксперт, и дальнейший рост возможен только в рамках инфляции.

- Недвижимость - всегда ценный актив, особенно крымская, - убежден Реутов. - Снижения цен ждать не стоит, замедлится их рост. Поскольку реальных предложений на рынке жилья мало.

Что касается заработков, то наибольший прирост ожидается в сфере строительства. Пока в Крыму реализуются масштабные проекты по благоустройству, строительству и модернизации объектов инфраструктуры, специалисты строительных специальностей будут в цене: за год средняя зарплата в отрасли выросла на 35% до 57,3 тысяч рублей. Дефицит кадров есть на пассажирском транспорте, но здесь значительного роста зарплат не произойдет - пассажиры не готовы платить за поездки больше. Востребованные врачи и педагоги в среднем получают 39 тысяч и 30 тысяч соответственно, работники сельского хозяйства - по 32 тысячи. Средняя зарплата по статистике составляет в Крыму 38,8 тысяч рублей.

- К сожалению, статистика не показывает такие данные, как медианная зарплата или модальная зарплата. Это экономические категории которые используются в экономических расчетов, - указал Реутов. - Фактически модальная зарплата чуть выше 20 тысяч в Крыму, и это воспринимается гражданами как средний уровень заработков.

Больше половины семейного бюджета уходит на продукты питания, и цены на них продолжат расти. Директор института поясняет это переходом товаропроизводителей на активный экспорт. При общем дефиците сахара, зерна, подсолнечного масла цены на мировых биржах растут, и аграриям выгоднее вывезти продукцию за рубеж, получив за нее валютный расчет. Удержать цены на внутреннем рынке должна гибкая государственная регуляторная политика, чтобы не допустить пустые полки и бешенные цены на продукты.

- Распространение коронавирусной инфекции продолжает парализовать производство, - считает Реутов. - Экономическая деятельность притормаживалась, а остановить производство проще, чем сейчас его нарастить. Плюс, неурожайный год в ряде аграрных стран.

В Китае эпидемию локализовали за короткий срок, и «поднебесная» стремится занять экономические ниши на мировом рынке других государств, где восстановление идет гораздо медленнее. По сути, сейчас весь мир работает на растущую экономику Китая, продавая туда стройматериалы, руду, металлопрокат. И общемировые цены растут. Тем не менее, оснований для девальвации российского рубля на на данный момент нет.

- Нет причин для взрывного роста цен, как и для падения курса рубля, - уверен эксперт. - Возможны спекулятивные тенденции. Но инфляция по итогам года будет не выше 8%, при том что в Фонде национального благосостояния и золотовалютные резервы беспрецедентно высоки.

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