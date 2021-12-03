Участники свадебного кортежа в Симферополе устроили на улице стрельбу из автомата

Полицейские изъяли охолощенный автомат Фото: Архив "КП"

Симферопольские молодожены решили устроить торжество, которое запомнится им надолго. К одному из подъездов элитного ЖК крымской столицы подъехало десять машин, а чтобы свадьба запомнилась надолго, участники кортежа стали стрелять в воздух из автомата.

Затем молодожены поехали отмечать свадьбу в ресторан, а по пути приглашенные гости продолжали стрелять из ружья. Все это засняли очевидцы, также в сеть попали кадры стрельбы, сделанные из салона внедорожника марки BMW.

Полицейские уже установили личности нарушителей правопорядка.

- Двое мужчин 26 и 33 лет жители Кировского района, устроили стрельбу в воздух на улицах города и из автомобиля, двигаясь в свадебном кортеже, - пояснили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейские задержали стрелявших, и вместо праздничного застолья они попали в отдел полиции. У нарушителей изъяли охолощенный автомат.

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