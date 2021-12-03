Это может быть опасно: В Крыму оценили начало стройки военно-морских баз Украины на Черном море

Корабли НАТО часто появляются в Черном море
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Военно-морские базы, которые Украина строит в Николаевской и Запорожской областях, могут быть потенциально опасными для Крыма. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Денис Батурин.
О строительстве новых военных баз сообщил министр обороны Украины Андрей Резников. По его словам, это осуществление договоренностей с Соединенным королевством.
- Потенциальная опасность в строительстве военных баз существует, так как любое ружье раз в год стреляет. Есть определенные агрессивные намерения, регулярные диверсионные акты в отношении Крыма. Все эти базы могут стать точками опоры для тех или иных провокаций либо диверсионных актов в отношении Крыма. Я думаю, наши вооруженные силы будут корректировать свою стратегию, с учетом возникновения новых угроз, - заявил эксперт.
По словам политолога, строительство новых баз выгодно, прежде всего самой Украине, несмотря на то, что там будут размещаться британские корабли.
- Что касается морской стратегии Украины, то эта страна намерена за деньги западных партнеров построить максимальное количество баз и на Азовском, и на Черном море. Ведь у Киева нет средств для строительства малых и средних катеров в рамках стратегии москитного флота, - поясняет Батурин.
По мнению эксперта, заявления о строительстве военных баз со стороны Украины - это не опасение угрозы от России, а по большей части, антироссийская и военная политика привлечения иностранных войск.
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