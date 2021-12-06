Под Симферополем ДТП закончилось массовой дракой

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего
Фото: Олег УКЛАДОВ
Нешуточный конфликт произошел между участниками ДТП, которое случилось на выходных в Симферопольском районе. На видео, которое очевидцы выложили в соцсети, около двух разбитых машин мужчины устроили громкие разборки.
Одного из конфликтующих повалили на асфальт. Остановить драку и утихомирить ее участников удалось лишь подъехавшим на место сотрудникам ДПС. Они попросили всех присутствующих разойтись, чтобы остались только водители разбитых авто.
В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что сегодня выясняются все обстоятельства инцидента.
- Предварительно установлено, что 4 декабря в селе Заречное Симферопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «ВАЗ» и «Škoda», - уточнили в МВД.
Также в ведомстве добавили, что между водителями и пассажирами машин случился конфликт. Участники травмировали друг друга, а позже обратились в полицию.
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