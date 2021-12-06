До и после Перекопа: Почему сделки с крымской недвижимостью регистрируют в России и на Украине

Сделки с дорогой недвижимостью страхуют во избежание потерь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Покупатели проводят крупные сделки купли-продажи недвижимости в Крыму по российскому и по украинскому законодательству. Чтобы обезопасить себя от утраты имущества, сделки дополнительно страхуют, что увеличивает итоговую стоимость объекта.

- В случаях, когда совершаются крупные сделки на миллионы долларов, бывает такое, что клиенты просят риелторов и адвокатов в Крыму одновременно провести их как по российскому законодательству, так и по украинскому. То есть они подстраховываются, бояться санкций. Такие случаи мне известны, - сообщил КП-Крым замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве РК Александр Молохов. - Одновременно право на один и тот же объект недвижимости регистрируется как по украинскому законодательству, так и по российскому.

По словам эксперта, непростая правовая ситуация на Украине не позволяет предупредить те или иные преступные проявления, случаи мошенничества, особенно, когда речь идет о дорогостоящих объектах. Есть прецеденты, когда задним числом в украинский имущественный реестр вносили сведения о новых собственниках объекта, которые через суд требовали вернуть им законную недвижимость, оспаривая сделки по российскому законодательству.

- С точки зрения российского законодательства, юридическую силу имеют только российские документы. Поэтому если происходит сделка по российским законам, а на горизонте появляется какой-то украинский собственник, утверждающий, что еще до событий 2014 года он получил права на эту недвижимость, дело переходит в суд, - пояснил Молохов. - Но после 2014 года никто не имеет права отчуждать объекты недвижимости в Крыму по украинским законам. Для российских государственных органов такие сделки невозможны, поскольку Крым - это территория РФ.

Случаи двойных продаж не редкость, и они становились предметом уголовного расследования. К тому же, в Крыму остались печати, штампы и бланки украинского образца, которые используют для оформления фиктивных прав на недвижимость.

Только в 2020 году Госкомрегистр направил более 30 заявлений в органы МВД о совершении преступлений с недвижимостью. В том числе, по попыткам оформить ее по украинским документам с признаками подделки. Однако правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовных дел, поскольку нет возможности проверить подлинность правоустанавливающих документов украинского образца - на запросы крымских коллег украинские структуры не реагируют.

- Поэтому мы всем своим клиентам советуем заниматься титульным страхованием риска утраты права собственности, - продолжает Молохов. - Если вдруг возникнет конфликтная ситуация, судебное разбирательство, и по суду отобрали землю или имущество, ущерб в размере рыночной стоимости должна возместить страховая компания. Важно, чтобы страховая была надежная, поскольку могут возникнуть проблемы со страховым возмещением.

Страховой риск компании оценивают в 2-3% от сделки, тогда как на материке гонорар за страхование составляет 0,1% от стоимости. Риск на самом деле большой, поскольку только в этом году регистраторы неоднократно сталкивались с поддельными доверенностями при подаче документов в МФЦ о переоформлении прав на недвижимость. В прошлом году регистратора из Ялты приговорили к 3,5 годам тюремного заключения за оформление сделки купли-продажи недвижимости в курортном поселке Симеиз. Документы, подданные на регистрацию, были достоверными. Однако от имени собственника действовали самозванцы, что проверить из российского Крыма невозможно. Тем не менее, женщину-регистратора признали виновной. А участок в 2 га, купленный за 150 миллионов рублей, предстоит вернуть законным собственникам.

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