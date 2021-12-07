Руководитель крымского отделения «Аэрофлота» покончил с собой в рабочем кабинете

За несколько дней до смерти 56-летний Роберт Валеев попросил отключить все камеры в офисе. Фото: Инстаграм markpereverzev

Утром 7 декабря пользователей соцсетей шокировала новость о самоубийстве главы крымского представительства «Аэрофлот» Роберта Валеева. Как удалось выяснить КП-Крым, мужчина свел счеты с жизнью в прямо в офисе компании в Симферополе.

Все случилось в воскресенье 5 декабря. За несколько дней до смерти 56-летний Валеев попросил отключить все камеры в офисе рядом со старым аэропортом. В воскресенье он планировал лететь в командировку в Москву на встречу с начальством. Но вместо того, чтобы собирать сумки и ехать в аэропорт, он закрылся в кабинете и попросил его не тревожить. По словам сотрудников «Аэрофлота», последний раз они видели Валеева в 14.30.

Спустя два часа коллеги попытались достучаться до директора в кабинет, но им никто так и не открыл. Тогда сотрудники выбили дверь и нашли бездыханное тело начальника.

Перед смертью мужчина оставил предсмертную записку в кармане своей куртки. В прощальном письме он прощался с семьей, а также обвинял в своей смерти двух человек, которые хотели с его помощью разделить бюджет «Аэрофлота».

Труп Валеева отправили на вскрытие, а все материалы отправили в следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя.

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