Новогодние развлечения 2021-2022 в Симферополе: программа мероприятий, куда сходить

Симферополь к Новому году преображается.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Симферополь в новогодье выглядит очень привлекательно и романтично. В столичном городе, как правило, в конце декабря плюсовая температура, поэтому украшенные светящимися гирляндами и разным забавным безделушками елки гармонично дополняют зеленые газоны, клумбы с цветущими хризантемами и другими растениями. Это создает новогоднее настроение.
До заветного боя курантов есть еще время, но лучше запланировать досуг заранее. «Комсомолка» подобрала самые интересные новогодние развлечения 2021-2022 в Симферополе.
ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ И ОТПРАВИТЬ В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Почта Дела Мороза работает в Детском парке. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK
Начать лучше всего, конечно же, с письма для Деда Мороза, в котором можно высказать наилучшие пожелания доброму волшебнику и заодно загадать выполнение своего сокровенного желания.
Нарядный почтовый ящик, при одном только виде которого появляется чувство предвкушения грядущего волшебства, установили в Детском парке. Отправить письмо новогоднему волшебнику могут и взрослые, и дети.
Правда, чтобы чудо совершилось, необходимо наклеить соответствующую почтовую марку и написать правильно адрес: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».
Где: Симферополь, проспект Кирова, 51, Детский парк
СХОДИТЬ С ДЕТЬМИ НА ШОУ
В Симферополе для юных исследователей готовят интерактивное представление с элементами квеста. Главным героем шоу «Новогодняя Сатурниада-2022», конечно же, станет Дед Мороз.
Зрители не будут пассивно наблюдать за происходящим, а станут активными участниками. Детворе предоставят отличную возможность проявить свою смекалку, помогая Деду Морозу и его помощнику, выполнять разнообразные задания, разгадывать загадки и головоломки.
Организаторы обещают массу впечатлений от подвижных и интеллектуальных игр и соревнований.
На повестке дня и интересные и познавательные эксперименты, в том числе с «живыми молниями».
Где: Симферополь, ул. Киевская, 115, центр «Знаниум», предварительная запись по телефону: 8 (978) 839-74-84.
ЗАКРУЖИТЬСЯ В ХОРОВОДЕ ВОКРУГ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
Особенно много празднично украшенных колючих красавиц в центре столицы республики.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Для праздничного настроения детей и взрослых Симферополь украшают главным символом зимних праздников – новогодней елкой.
Точная локация главной елки города и республики пока еще неизвестна, потому что на симферопольской площади им. Ленина, где ее обычно устанавливают, никак не закончат ремонт. Но это только придает любимому празднику дополнительную таинственность и загадочность.
Хотя точное местонахождение одной лесной красавицы известно: Симферопольский цирк им. Бориса Тезикова подготовил представление «Елка в цирке».
Где: Симферополь, улица Горького, 3, Симферопольский цирк им. Бориса Тезикова, касса 8 (3652) 27-65-05, 8 (978) 072-56-1
СХОДИТЬ НА ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ
Крымские актеры удивляют и радуют зрителей.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Любители театра смогут сполна оценить мастерство и таланты крымских артистов, побаловав себя походами в учреждения культуры Симферополя.
«Новогодний гала-концерт», мюзикл «Голубая камея» - эти постановки пройдут в конце декабря на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым
Где: Симферополь, проспект Кирова, д. 17, Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, телефон «горячей линии» 8 (978) 1492175.
Лирическая комедия «Около любви», пьеса «Его донжуанский список», спектакль «Смешные истории» - творческие работы актеров Крымского академического русского драматический театр имени М. Горького для взрослых.
Сказки «Щелкунчик» и «По щучьему велению, или у Емели новый год» предназначены для зрителей от 6 лет.
Где: Симферополь, улица Пушкина, 15, Крымский академический русский драматический театр имени Максима Горького, телефон для справок: +7 (3652) 27-67-02
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