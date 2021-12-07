Новогодние развлечения 2021-2022 в Симферополе: программа мероприятий, куда сходить

Симферополь к Новому году преображается. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферополь в новогодье выглядит очень привлекательно и романтично. В столичном городе, как правило, в конце декабря плюсовая температура, поэтому украшенные светящимися гирляндами и разным забавным безделушками елки гармонично дополняют зеленые газоны, клумбы с цветущими хризантемами и другими растениями. Это создает новогоднее настроение.

До заветного боя курантов есть еще время, но лучше запланировать досуг заранее. «Комсомолка» подобрала самые интересные новогодние развлечения 2021-2022 в Симферополе.

ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ И ОТПРАВИТЬ В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Почта Дела Мороза работает в Детском парке. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Начать лучше всего, конечно же, с письма для Деда Мороза, в котором можно высказать наилучшие пожелания доброму волшебнику и заодно загадать выполнение своего сокровенного желания.

Нарядный почтовый ящик, при одном только виде которого появляется чувство предвкушения грядущего волшебства, установили в Детском парке. Отправить письмо новогоднему волшебнику могут и взрослые, и дети.

Правда, чтобы чудо совершилось, необходимо наклеить соответствующую почтовую марку и написать правильно адрес: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Где: Симферополь, проспект Кирова, 51, Детский парк

СХОДИТЬ С ДЕТЬМИ НА ШОУ

В Симферополе для юных исследователей готовят интерактивное представление с элементами квеста. Главным героем шоу «Новогодняя Сатурниада-2022», конечно же, станет Дед Мороз.

Зрители не будут пассивно наблюдать за происходящим, а станут активными участниками. Детворе предоставят отличную возможность проявить свою смекалку, помогая Деду Морозу и его помощнику, выполнять разнообразные задания, разгадывать загадки и головоломки.

Организаторы обещают массу впечатлений от подвижных и интеллектуальных игр и соревнований.

На повестке дня и интересные и познавательные эксперименты, в том числе с «живыми молниями».

Где: Симферополь, ул. Киевская, 115, центр «Знаниум», предварительная запись по телефону: 8 (978) 839-74-84.

ЗАКРУЖИТЬСЯ В ХОРОВОДЕ ВОКРУГ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Особенно много празднично украшенных колючих красавиц в центре столицы республики. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Для праздничного настроения детей и взрослых Симферополь украшают главным символом зимних праздников – новогодней елкой.

Точная локация главной елки города и республики пока еще неизвестна, потому что на симферопольской площади им. Ленина, где ее обычно устанавливают, никак не закончат ремонт. Но это только придает любимому празднику дополнительную таинственность и загадочность.

Хотя точное местонахождение одной лесной красавицы известно: Симферопольский цирк им. Бориса Тезикова подготовил представление «Елка в цирке».

Где: Симферополь, улица Горького, 3, Симферопольский цирк им. Бориса Тезикова, касса 8 (3652) 27-65-05, 8 (978) 072-56-1

СХОДИТЬ НА ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ

Крымские актеры удивляют и радуют зрителей. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Любители театра смогут сполна оценить мастерство и таланты крымских артистов, побаловав себя походами в учреждения культуры Симферополя.

«Новогодний гала-концерт», мюзикл «Голубая камея» - эти постановки пройдут в конце декабря на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым

Где: Симферополь, проспект Кирова, д. 17, Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, телефон «горячей линии» 8 (978) 1492175.

Лирическая комедия «Около любви», пьеса «Его донжуанский список», спектакль «Смешные истории» - творческие работы актеров Крымского академического русского драматический театр имени М. Горького для взрослых.

Сказки «Щелкунчик» и «По щучьему велению, или у Емели новый год» предназначены для зрителей от 6 лет.

Где: Симферополь, улица Пушкина, 15, Крымский академический русский драматический театр имени Максима Горького, телефон для справок: +7 (3652) 27-67-02

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