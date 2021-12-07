Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 декабря: Плюс 361 заболевший

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Фото: sev.gov.ru

В Крыму постепенно продолжает снижаться суточный прирост инфицированных новой коронавирусной инфекций. Вместе с тем в республике не прекращается активная вакцинация местного населения.

Напомним, число привитых от Covid-19 крымчан близится к миллиону. К началу декабря полный курс вакцинации в республике прошли 794 234 человека. По планам, в декабре в Крым поступит первая партия детской вакцины от коронавируса. «Спутник М» смогут получить подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

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Данные Минздрава РК

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 361 нового заболевшего ковидом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 122 285 положительных на Covid-19. Такие данные приводит Минздрав РК.

За последние 24 часа всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 027 человек.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 538 человек, выздоровевших за весь период – 111 959, - говорится в сообщении.

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По состоянию на 7 декабря в городе-герое зарегистрированы 189 новых случаев заболевания ковидом. 187 человек выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 64 до 95 лет. Такие данные приводит Роспотребнадзора.

С начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 149 человек. В настоящий момент выздоровели 45 668 человек, 1 739, к сожалению, умерли.

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