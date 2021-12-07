Крым поддержит инициативу о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте

Система QR-кодов в Крыму действует с 25 октября Фото: Архив "КП"

В Крыму поддержат федеральный законопроект, в котором идет речь о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, этот вопрос будет внесен в повестку заседания крымского парламента в среду, 8 декабря.

- Завтра на сессии вопрос будет рассмотрен парламентом. Его поддержат, - заявил глава РК.

При этом Аксенов отметил, что из-за выявления в России нового штамма коронавируса в Крыму не планируют ужесточать ковидные ограничения.

- На сегодняшний день никаких изменений ограничений в планах нет. Режимы работы учреждений отражены в указах, других изменений пока не ожидается, - отметил глава РК.

Вопросы по новому штамму прорабатываются на федеральном уровне. В частности, это защита внешних границ и ограничения для прибывающих из-за рубежа. Также глава РК отметил, что заболеваемость коронавирусом в Крыму идет на спад.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов 12 ноября. Позже, 24 ноября, комитет Госдумы по обороне поддержал концепцию законопроекта. В нем говорится о том, что граждане смогут посещать общественные места только при предъявлении QR-кода о прививке или о перенесенном коронавирусу или же официальный медотвод от вакцинации. Кроме того, соответствующие ограничения предусматриваются при посадке в поезда и самолеты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект пока не принят из-за сложности процесса.

Общественная палата Крыма поддержала принятие федерального законопроекта, но предложила внести свои поправки. Пока что в республике c 25 октября проверяют QR-коды в заведениях общепита, салонах красоты, банях, саунах, торговых центрах.

Опыт введения QR-кодов уже есть у Татарстана. Местные власти ввели эти ограничения в городском общественном транспорте это привело к массовым конфликтам и даже травмам - кондукторов, проверяющих коды, избивали и брызгали в них перцовыми баллончиками.

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