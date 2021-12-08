В Симферополе под стенами общежития нашли труп студента из Индии

По словам знакомых, последний год парень испытывал серьезные проблемы с финансами. Фото: Сайт Медакадемии имени С. А. Георгиевского

Жуткий случай произошел в общежитии иностранных студентов в Симферополе. Под окнами здания был обнаружен труп 22 летнего уроженца Индии Пачамутху Павиткумара, который учился на четвертом курсе в Медакадемии имени Георгиевского. Факт смерти подтвердила КП-Крым декан Международного медицинского факультета Светлана Смирнова.

Как удалось выяснить КП-Крым, вечером в понедельник студент четвертого курса медакадемии погиб от падения с высоты. Пачамутху Павиткумара, по словам его знакомых, последний год испытывал серьезные проблемы с деньгами. Ему буквально не на что было жить, так как нужно было платить за учебу и комнату в общежитии. В свободное от пар время молодой человек пытался подрабатывать и разносил бутилированную воду, но это не помогало ему исправить финансовое положение.

Вечером 7 декабря вахтер четвертого общежития осматривал по камерам территорию и заметил тело парня, лежащее на земле под окнами здания. На крыше были найдены телефон и куртка погибшего. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи.

По словам декана Международного медицинского факультета, за студентами колледжа всегда тщательно следили.

- Никакого давления со стороны студентов и преподавателей не было. Тем более в университете есть психологическая поддержка. Но могу сказать, что для индийских студентов всегда было характерно проявление депрессивного настроения, так как сейчас очень сложная экономическая ситуация в Индии. Из-за пандемии и кризиса, студентам часто приходится брать образовательные кредиты в банках, отсюда и такие проблемы, - отмечает Светлана Смирнова.

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