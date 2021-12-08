Парламент Крыма заочно поддержал тотальное введение QR-кодов

Новые правила начнут действовать с февраля 2022 года Фото: Архив "КП"

Депутаты Государственного совета Республики Крым заочно проголосовали за изменения в закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Документ предусматривает допуск в общественные места только при предъявлении QR-кода и удостоверения личности.

Парламентарии не стали выносить законопроект в сессионный зал, проведя голосование путем опроса. «За» высказались 64 депутата, «против» - 8. Накануне запланированные изменения обсудили на заседании президиума Госсовета РК, где главный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская рассказала, что законопроект вводит единые подходы к введению ограничительных мероприятий, но их инициаторами являются главные санитарные врачи. Действительно, в проекте содержится норма, обязывающая органы исполнительной власти субъекта при получении предложений главного санитарного врача утвердить их введение в трехдневный срок. В противном случае направить главному государственному санитарному врачу РФ свою аргументированную позицию.

- Сегодня мы еще не можем говорить про коллективный иммунитет и вынуждены всю нашу эпидемическую ситуацию регулировать введением ограничительных мероприятий, - подчеркнула Пеньковская.

С 1 февраля 2022 года ПЦР-тесты утратят свою силу как пропуск в кафе, рестораны, торговые центры, косметологические и SPA-комплексы, парикмахерские и спортивные клубы. Доступ во все общественные места, за исключением продуктовых магазинов и аптек, будет возможен исключительно при предъявлении QR-кода. Причем сертификаты с кодами на бумажном носителе будут доставлять в сельскую местности либо в отдаленные населенные пункты. Кто будет заниматься доставкой и рассчитываться за нее станет заботой региональной власти.

- В 70 странах введены QR-коды и медицинские документы, подтверждающие иммунный статус людей, и подобная практика является одной из действенных мер по предупреждению и противодействию пандемии, - отметила Пеньковская. - После того, как указом главы Крыма были введены QR-коды, через три недели темпы прироста заболеваемости снизились, а через четыре недели пошло снижение заболеваемости.

Согласно законопроекту, федеральный бюджет берет на себя финансирование вакцинации граждан от коронавирусной инфекции, а Роспотребнадзор разработает порядок доступа в общественные места иностранцев, которые привиты не зарегистрированными в РФ вакцинами. Каким будет доступ в здания органов власти, оказывающих услуги населению, решит правительство РФ.

Граждане с медицинскими противопоказаниями к прививке получат отдельный документ для посещения мест проведения массовых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания, розничной торговли и иных объектов,за исключением продуктовых лавок и аптек.

Что касается введения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, этот законопроект депутатами Госсовета РК не обсуждался и не рассматривался.

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