Жители Крыма чаще остальных россиян занимаются сексом в машине

Каждый десятый автолюбитель полуострова отметил, что у него не было близости в машине Фото: Сергей ГАПОН

Необычный опрос провели специалисты сайта Drom.ru. Исследование показало, что у 69% опрошенных крымчан хотя бы раз был интим в машине. При этом среднероссийский показатель такого вида секса составил 67%.

- Только каждый десятый автолюбитель полуострова отметил, что у него не было подобного опыта. А 20% опрошенных воздержались от ответа, - отметили в службе статистики сайта.

Больше всего автовладельцев, которые практиковали секс в машине, живет в Хакасии, Тюменской и Амурской областях. Это 73% опрошенных. Менее активны в этом плане жители Нижегородской, Воронежской и Саратовской областей.

Почему же интим в машине так популярен? Причин тому может быть несколько, отмечает психолог Надежда Майер.

- Первая потребность - получить новые впечатления и эмоции от интимной близости, освежить отношения. Ведь секс в машине сам по себе экстремален. Влюбленных может кто-то увидеть. Поэтому они получают дополнительный адреналин, - поясняет эксперт. - Второе: у людей может просто не быть возможности уединиться в другом месте, и машина - самый доступный в этом плане вариант. Возможно, кто-то не хочет вносить свои паспортные данные при регистрации в гостинице, чтобы не быть замеченными.

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