В Крыму 102-летний ветеран победил коронавирус

Дмитрий Захаров участвовал в боевых действиях. Фото: Янина Павленко/Facebook

Ялтинским медикам удалось поставить на ноги после коронавируса долгожителя города Алушта. Ветерану Дмитрию Захарову 7 ноября исполнилось 102 года.

- Дмитрий Петрович Захаров выписан из ковид-госпиталя Ливадийской больницы. Он - участник боевых действий, отличник просвещения. Более 30 лет был директором одной из школ в Челябинской области, работал в гороно, - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, ветерану и его невестке две недели оказывали помощь медики филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму.

У Захарова было поражение 40% легких, но основные трудности уже позади. Теперь ветеран дома восстанавливается после болезни дома. Он уже бодро ходит по квартире, появился аппетит.

Кроме того, в мэрии города готовы предоставить долгожителю специалиста по лечебной физкультуре для полного восстановления после болезни.

Напомним, в Крыму за минувшие сутки выявили 338 человек с коронавирусом. Заболеваемость постепенно идет на спад. Согласно последним данным, от новой инфекции в Крыму прошли полный курс вакцинации 746 024 человека, против вируса гриппа - 428 336.

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