На «КрымТЭЦ» произошел сбой при формировании квитанций за оплату тепла

Крымские ТЭЦ составляют 79% от общей установленной электромощности полуострова
Фото: архив "КП"
В начале декабря крымчане начали жаловаться на сбои в оплате услуг теплоснабжения. В соцсетях появилась информация, что АО «КрымТЭЦ» отключили от платежной системы QIWI.
- Проблема с биллингом действительно была. Систему отключили без предупреждения на один день, - сообщила в комментарии КП-Крым пресс-секретарь «КрымТЭЦ» Татьяна Югош.
По ее словам, сбои в работе программного обеспечения не нанесли серьезного ущерба.
- Фирма, с которой у нас был заключен договор, помогала спасти базу, чтобы не были утрачены данные об оплатах. Квитанции за ноябрь мы формировали в основном вручную, - уточнили в пресс-службе.
Также Югош заверила, что сейчас предприятие заключает договор с другой компанией на новое программное обеспечение.
- Они нам гарантировали, что к 1 января биллинг заработает, и потребители получат доступ в новые личные кабинеты, - заверили в «КрымТЭЦ».
АО «КрымТЭЦ» - крупнейшая в Крыму компания по производству тепловой и электрической энергии. Крымские ТЭЦ составляют 79% от общей установленной электромощности полуострова.
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