«Подлая провокация»: Власти Крыма отреагировали на попытку украинского корабля попасть в Керченский пролив

Корабль создавал угрозу безопасности мореплавания. Фото: www.korabli.eu

Попытка вторжения украинских кораблей в Керченский пролив - подлая провокация со стороны Киева, которая не несет никакой угрозы для Крыма. Такое мнение выразил КП-Крым заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.

Ранее стало известно, что украинский военный корабль «Донбасс» находился в непосредственной близости от Керченского пролива. Он создавал угрозу безопасности мореплавания. Из-за этого в небо над проливом подняли российские штурмовики Су-25 и вертолеты ВКС, а проход в пролив начали готовить к экстренному блокированию.

- Это наглая и подлая провокация, которая ни к чему не приведет. Очень похоже на стиль украинских властей, ведь только они могут сделать что-то плохое и сразу уйти. Это их методы работы, - отмечает Фикс.

По словам политика, корабли соседнего государства просто испугались дальнейших последствий и наказания от российской стороны, поэтому решили не приближаться к полуострову.

- Их подлость заключается в том, что в тот момент шел разговор президента США и Украины, а генеральная ассамблея ООН рассматривала вопрос об обращения к России для использования Черного и Азовского морей. Но увидев этот корабль и увидев российские пограничные войска, они поняли, что закончится все не лучшим образом для них самих, - говорит заместитель председателя Госсовета.

Он отметил, что подобные ситуации никак не грозят крымчанам, так как российские военные всегда держат ситуацию на контроле.

- Надо было, чтобы они все же перешли красную линию и вторглись в РФ, чтобы этот корабль поставили к стенке в Керченском порту, а весь состав посадили в камеру на вечные времена как показатель, как не надо поступать, - добавляет Фикс.

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