Украинский военный корабль не дошел до Керченского пролива

Украинский военный корабль лег на обратный курс. Фото: "Википедия"

Морское судно «Донбасс» ВМС Украины легло на обратный курс. В настоящее время корабль находится в 18 милях от Керченского пролива. Как сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, экипаж судна на запросы не реагировал.

- Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания, - сообщили в ФСБ.

«Донбасс» утром 9 декабря снялся с рейда порта Мариуполь, что в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, и выдвинулся в сторону Керченского пролива. Уточнялось, что заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом, как того требует законодательство России, украинской стороной подано не было.

В 13.45 охрана погрануправления ФСБ, которая сопровождала украинский корабль, вынесла предупреждение о необходимости соблюдать российский закон. Был получен ответ, что следовать через Керченский пролив судно не планирует.

В настоящее время корабль ВМС Украины по-прежнему находится рядом со входом в Керченский пролив - недалеко от морской границы Российской Федерации.

Согласно данным сайта MarineTraffic, который отслеживает передвижение кораблей в Мировом океане, несколько десятков гражданских судов стоят у входа в Керченский пролив со стороны Черного и Азовского морей. Несмотря на то, что движение приостановлено, официальных заявлений об ограничении движения судоходства в проливе не поступало.

Не исключено, что причиной сложившейся ситуации мог стать инцидент с кораблем управления «Донбасс» ВМС Украины, который находится в 18 милях от входа в пролив.

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