«Очередная пропагандистская акция»: Эксперт дал оценку одобрению резолюции против «милитаризации Крыма»

Формат «Крымская платформа» разработали в Киеве для продвижения своих притязаний на полуостров Фото: Архив "КП"

Резолюция против «милитаризации Крыма» - это очередное звено еще одной антироссийской пропаганды, считает крымский журналист и политолог Николай Филиппов.

Ранее Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию против «милитаризации Крыма» и поддержала формат «Крымская платформа», которую разработали в Киеве для продвижения своих притязаний на полуостров, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам эксперта, в комитете ООН часто поддерживают подобные решения, не основываясь на реальных фактах. Последние семь лет доклады представителей ОБСЕ строятся на слухах и ложных показаниях людей, которые даже не находились в Крыму.

- Сейчас мы видим такую картину: факты никому не нужны. Они только мешают и портят придуманную картину, поэтому подобные решения принимаются на основе обычных субъективных убеждений, но никак не правдивых фактах, - считает Филиппов.

По словам политолога, поддержка формата «Крымская платформа» - это пропагандистская акция, которую специально инициировали для разжигания нового конфликта.

- Подобные резолюции носят исключительно декларативный характер. Все остальные решения принимает совбез ООН. Но в конечном итоге эта борьба никуда не приведет, так как международная организация может превратиться в очередную говорильню подобную ОБСЕ, - заключает Филиппов.

Напомним, в конце августа в Киеве прошел форум «Крымской платформы», которая, согласно принятой декларации, может стать новой площадкой для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Ее создание инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

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