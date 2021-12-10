Большой туризм: Что принесет Крыму статус туристской территории

Законопроект в короткий срок увеличит туристическую емкость Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым может одним и первых регионов в РФ получить статус туристской территории. Законопроект, предусматривающий особый правовой и налоговый режимы для развития внутреннего турима, предыдущий созыв Госдумы передал своим преемникам в черновом варианте. По сути он повторяет законодательные основы подготовки Сочи к Олимпиаде-2014, что позволило курорту сделать рывок в инфраструктуре и вдвое увеличить номерной фонд. Но это происходило на фоне общего недовольства изъятием недвижимости и освоением заповедных территорий. Поэтому все «острые углы» нужно сгладить еще до внесения документа в сессионный зал.

- Это будет революция, которая увеличит инвестиционную привлекательность туристической отрасли в целом на юге России, - прокомментировал КП-Крым законопроект адвокат и эксперт по международно-правовым вопросам Александр Молохов. - Другое дело, чтобы с водой вместе не выплеснуть и ребенка, не погубить особо-охраняемые природные территории. Есть понятие «устойчивое развитие», а есть «комплексное развитие» региона. И это не одно и тоже.

Курортное развитие Крымского полуострова как раз подразумевает устойчивый подход, поскольку без природного потенциала туристическая ценность региона снизится и значительно. И без того на заповедные территории идет атака: Крымский природный заповедник понизили до нацпарка, отведя значительные площадки под туристические объекты и инфраструктуру, и в следующем году такая же участь ждет Ялтинский горно-лесной природный заповедник.

- получение отзывов которые самые разные. В Иркутске категорически за а Бурятия категорически против

- Минприроды РФ уже высказалось против развития туристских территорий за счет скоращения ООПТ и настаивает на приоритете природоохранной деятельности, - отмечает Молохов. - Но, в целом, лоббирование туристической отрасли идет в рамках Госпрограммы развития внутреннего туризма, и, во избежание перекосов, нужно учитывать мировой и отечественный опыт.

Особый правовой, таможенный и налоговый режимы позволили Турции сделать прорыв в развитии своих курортов на побережье Средиземного моря. Сравнительно недавно это подтвердил олимпийский Сочи, выскочив в лидеры горнолыжного отдыха на юге России. Бывший вице-мэр Сочи Сергей Суханов, который отвечал за строительство и энергоснабжение олимпийских объектов, теперь возглавляет корпорацию «Туризм.РФ».

- Была непростая ситуация в Сочи, где были недовольные, поскольку процедура проходила в ускоренном порядке в связи со строительством олимпийских объектов, - напомнил Молохов. - Думаю, что здесь такой спешки не будет, и надеюсь, что законодатель подойдет более взвешенно, учтет недостатки которые имели место быть на территории Краснодарского края. Но так или иначе, толчок к развитию Сочи получил и за эти годы номерной фонд увеличился в два раза.

В целом, законопроект о туристских территориях существенно упростит правила игры для желающих вложиться в развитие туристической отрасли. Для реализации инвестпроектов туристские территории решением правительства РФ планируется создаваться на 70 лет с границах одного или нескольких регионов. Компании получают льготы по НДС, налогу на прибыль, земельному и имущественному налогам. Кроме того, в туристских зонах будет действовать особый порядок изъятия земельных участков под строительство объектов как у частных лиц, так и из заповедного фонда. Действующие экономические механизмы, по мнению разработчиков закона, не обеспечивают привлечение бизнеса к развитию туризма. Сейчас над законопроектом работает комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, куда входит экс-глава аналогичного комитета Госсовета Крыма Алексей Черняк. В экспертном совете по разработке документа участие принимает региональный представитель ОСИГ Наталья Стамбульникова.

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