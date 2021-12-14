Среднюю зарплату в размере 35 800 рублей на полуострове получают 35% работников. Фото: Архив "КП"

Одной из самых волнующих тем для многих были и остаются зарплаты. Цены продолжают рост, а вот денег и сбережений часто не хватает. Чтобы увидеть эту динамику, «Комсомолка» решила разобраться, как изменились зарплаты в Крыму за последние пять лет.

ВЫРОСЛИ НА 10 ТЫСЯЧ

По данным Крымстата, за последние пять лет зарплаты в Крыму увеличились на 10 тысяч. Еще в 2016 году средняя зарплата на полуострове составляла 24 140 рублей, а в 2020 году увеличилась до 34 181 рубля.

- По данным федеральных статистических наблюдений по статистике труда среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу ограничений Республики Крым в 2020 году составила 34 181 рубль. В течение последних пяти лет наблюдается тенденция к увеличению средней номинальной заработной платы с 24140 рублей за 2016 год до 34181 рубля за 2020. На 41,6%, - рассказали КП-Крым в пресс-службе.

КТО БОЛЬШЕ

Самыми высокооплачиваемыми в республике стали работники финансовой и страховой деятельности, отрасли добычи полезных ископаемых и строительства. Их заработная плата составила 67 805 рублей, 62 046 рублей и 53 226 рублей. Размер оплаты труда в этих видах деятельности превышает средний уровень по экономике в 1,8 - 1,4 раза.

Среднюю зарплату в размере 35 800 рублей на полуострове получают 35% работников.

- Численность безработных в возрасте в возрасте 15 лет и старше в 2021 году снизилась с 56,4 тысяч до 48,7 тысяч. Уровень безработицы на протяжении 2021 года в республике снизился на 6,1%, - добавили в Крымстате.

При этом среди безработных граждан за последние пять лет сохранилась тенденция превышения численности женщин над численностью мужчин.

Напомним, не так давно, по данным социологического исследования, Крым и Севастополь заняли 57 и 48 места в рейтинге регионов по уровню средней заработной платы в России.

Согласно данным Росстата, в только 2,3% жителей полуострова получают зарплату выше 100 тысяч рублей, при этом почти каждый шестой житель полуострова получает меньше 15 тысяч рублей- 17,8%. Самые распространенные доходы в регионе находятся в диапазоне от 17 до 37 тысяч рублей.

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