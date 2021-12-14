Женские визги и горящие костры: Появилось видео, как в Крыму снимают фильм о войне в Боспорском царстве

Город Артезиан погиб во время боспоро-римской войны, которая шла почти две тысячи лет назад. Фото: Артезианская археологическая экспедиция (ААЭ)/VK

Ночь, огонь, бегущие люди и душераздирающие крики все это происходит всего в 30 километрах от Керчи. Окрестности села Чистополье Ленинского района стали площадкой для съемок фильма об античной войне в Боспорском царстве. Именно здесь две тысячи лет тому назад шла война: полыхали дома, гибли люди.

- Съемки проходят на древнем городище Артезиан под Керчью, - сообщил КП-Крым Николай Винокуров, профессор, доктор исторических наук и начальник Артезианской археологической экспедиции.

Ученый рассказал, что в основе фильма события боспоро-римской войны: в 44/44-49 годах нашей эры, когда масштабные сражения захватили не только Крым, но и Кавказ и Причерноморье, вплоть до современного Ростова-на-Дону.

- В гражданской войне выясняли свои отношения антиримская и проримская партия Боспора, - объяснил КП-Крым профессор.

Благодаря кропотливому труду ученых и волонтеров Артезианской археологической экспедиции удалось найти неоспоримые доказательства, что городище Артезиан, которое являлось частью Боспорского царства, было уничтожено пожаром в самом начале боспоро-римской войны. Летописи же сохранили сведения лишь о более поздних военных действиях, которые проходили уже за пределами Крыма, на Тамани.

Идея снять кино принадлежит археологам.

- Фильм посвящен 35-летию нашей экспедиция, которое мы будем отмечать в 2022 году, - сообщил КП-Крым Николай Винокуров.

Сценарий пока держится в тайне, но известно, что найдется место и для сюжетов об античной войне, и для рассказа о самых громких открытых и находок, и о самих участниках Артезианской археологической экспедиции.

В фильме нашлось место и для чувственных сцен. Фото: Артезианская археологическая экспедиция (ААЭ)/VK

Когда и где фильм можно увидеть, пока неизвестно, но уже понятно, что проект очень интересный и масштабный.

В соцсети же появились кадры и короткие видео, которые дают некое представление о фильме и том, что же происходит на киноплощадке.

На киноплощадке стараются воссоздать события 44/44-49 годов нашей эры. Фото: Артезианская археологическая экспедиция (ААЭ)/VK

Нужно отметить, что работа над кино началась поздней осенью. Именно в ноябре, как установили ученые, в Артезиан и пришла война.

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