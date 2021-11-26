Сергей Безруков разъезжает по Крыму на «копейке»

Cергей Безруков за рулем «копейки». Фото: кадр видео s_bezrukov/instagram

Крым, как известно обожают киношники. Трудно перечислить, сколько здесь фильмов снято, тем более, что этот список постоянно пополняется. Очередной свой шедевр столичные гости снимают в восточной части полуострова. Не обошлось и без звездной персоны – на съемочной площадке занят Сергей Безруков.

Актер разместил в соцсети 9-секундное видео, где он задремал за рулем стареньких «Жигулей». Даже похрапывать начал, но тут же проснулся:

- Хр-р-р! Бессонов не дремлет!

Безруков неплохо управляет раритетной легковушкой.

- Автошкола по-советски! Помнят руки и ноги механику! На механике начинал свой путь водителя, теперь вот пригодилось, - такой пост сопровождает второе видео.

Марка автомобиля актера, на котором он, судя по видео, колесит по Феодосии, неслучайна: действия фильма происходят во времена Леонида Брежнева.

- Кино….Съемки… 1974 год… «Смерть манекенщицы»… Студия Валерия Тодоровского. Работаем! – сообщает Сергей Безруков.

Актер играет в сериале следователя МУРа (Московский уголовный розыск, - от авт.) Кирилла Бессонова. Принципиальный и упрямый следователь расследует непонятную гибель модели-красотки.

На официальном сайте продюсерской компании Валерия Тодоровского сообщается, что «Смерть манекенщицы» - новый телесериал в жанре ретро-детективной драмы.

В фильме идет речь о событиях, которые происходят в Москве в 1974 году. Это время расцвета «брежневской» эпохи, когда повышается благосостояние рядовых советских трудящихся, но уже начались процессы, которые через полтора десятка лет разрушат СССР. В подсобном помещении Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной известная манекенщица, которым и занимается следователь МУРа Кирилл Бессонов. Режиссер телесериала – Сергей Чекалов. Компанию Сергею Безрукову на съемочной площадке составляют такие актеры, как Айсель Прат, Анжелика Маркелова, Анна Богомолова, Александр Яценко, Владимир Стеклов, Даниил Вершинин.

Часть эпизодов сериала «Смерть манекенщицы» снимают в Крыму. Фото: Ольга Лящинская/VK

Нужно отметить, что на Крымском полуострове снимают только отдельные эпизоды, основные действие телесериала разворачиваются в столице.

Пока же крымчане, которым посчастливилось попасть в массовку, делятся своими впечатлениями от киносъемок.

Знаменитость запросто фотографируется с актерами массовых сцен. Фото: Ольга Лящинская/VK

- Сергей Безруков очень легкий и общительный, - рассказала КП-Крым одна из участниц съемок Ольга Лящинская.

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