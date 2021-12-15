Новогодние выставки 2021-2022 в Симферополе: афиша, билеты, расписание

В период новогодних и рождественских праздников в крымской столице запланировано более 80 развлекательных мероприятий. Фото: Архив "КП"

Несмотря на ковидные ограничения, в столице Крыма запланировано достаточно мероприятий для того, чтобы поднять новогоднее настроение местным жителям. Рассказываем, какие новогодние выставки 2021-2022 в Симферополе ждут жителей и гостей города.

В период новогодних и рождественских праздников в крымской столице запланировано более 80 развлекательных мероприятий.

На новый год детей и взрослых в крымской столице ждут нарядные новогодние елки, выставки, театрализованные представления, концерты, конкурсно-развлекательные программы и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

19 декабря на перекрестке улиц Пушкина и Горького запланировано празднование Дня Святого Николая Чудотворца. В центре города состоится театрализованная постановка «В гости к нам спешит Святой Николай».

Вечером в этот день на этом же месте впервые в этом году засияет праздничными огнями главная елка крымской столицы.

С 31 декабря 2021 по 1 января 2022 года около елки будут звучать новогодние песни, а также состоится трансляция поздравления Президента Владимира Путина, а над городом пройдет праздничный фейерверк.

7 января 2022 года на перекрестке улиц Пушкина и Горького все горожане смогут окунуться в атмосферу Рождества на открытии традиционного вертепа.

В парках и скверах крымской столицы пройдут театрализованные представления и новогодние развлекательно-игровые программы для детей с участием сказочных героев и ростовых фигур.

В библиотеках Симферополя будут организованы новогодние и рождественские встречи, викторины, творческие конкурсы, книжные выставки.

В театрах города весь декабрь и январь будут показывать новогодние спектакли «Золушка», «Снежная королева», «Новый год и Карамелька», «В гости к нам спешит Святой Николай», «В поисках Королевы Снега», «Звездный Новый год», «Здравствуй, Дед Мороз», которые пройдут как в залах учреждений, так и на открытых площадках города.

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