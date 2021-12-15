В Ялте пьяный мужчина устроил ДТП и угрожал полицейским удостоверением судьи

Мужчина конфликтовал с полицейскими. Фото: скриншот из видео "Инцидент Крым"/"Вконтакте"
В центре Ялты произошло ДТП, которое закончилось скандалом. Водитель Volkswagen Tiguan врезался в Porsche Cayenne, припаркованный в центре города.
Прибывшие на место сотрудники ДПС пытались разобраться в ситуации, но столкнулись с хамством водителя Volkswagen. Видео инцидента распространили очевидцы в соцсетях.
На кадрах видно, как мужчина под хмелем толкает полицейских и громко кричит: «Я судья Центрального районного суда Симферополя». Он показывал силовикам свое удостоверение, чтобы подтвердить сказанное.
По предварительным данным, мужчина отказался проходить медосвидетельствование.
В пресс-службе МВД по Крыму отказались комментировать произошедшее.
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