В главном крымском вузе выбрали самую красивую студентку

Всего за титул «Мисс Крымский федеральный университет – 2021» боролись 14 участниц. Фото: Пресс-служба КФУ

В Крымском федеральном университете прошел ежегодный конкурс красоты «Мисс КФУ– 2021», на котором выбрали самую красивую студентку вуза.

Как сообщили в пресс-службе университета, почетный титул с отрывом в три балла от ближайшей соперницы получила студентка Таврической академии КФУ Анастасия Лучкина. В прошлом году девушка уже пробовала себя в конкурсе, но к победе пришла только через год.

Фото: Пресс-служба КФУ

- Было очень сложно решиться на новые кастинги. Это всегда сомнения, страх, боязнь, но при подготовке к финалу я подумала: «А почему бы и нет?». Сегодня все получилось, и я безумно рада в этом году получить главную корону, - рассказала Анастасия Лучкина.

Первой «Вице-мисс КФУ – 2021» стала студентка Медицинской академии Эльвиза Абдулаева. А звание второй «Вице-мисс КФУ - 2021» получила студентка Медакадемии Лина Ковалева.

Фото: Пресс-служба КФУ

Всего за титул «Мисс Крымский федеральный университет – 2021» боролись 14 участниц из разных структурных подразделений вуза.

Напомним, в прошлом году титул красивейшей девушки университета получила студентка факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии Виктория Устинова. С отрывом в 12 баллов от ближайшей соперницы она получила звание «Мисс КФУ-2020».

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