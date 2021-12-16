Участники программы расселения аварийного жилья получили новые квартиры в «Жигулиной роще»

Фото: "Жигулина роща"

В новом столичном микрорайоне «Жигулина роща» прошла торжественная церемония передачи ключей от новых квартир. Первые 11 крымских семей получили жилье по Федеральной программе расселения из аварийных домов. Жилой комплекс, в котором по этой программе купили 30 квартир, введен в эксплуатацию еще в сентябре. Все коммуникации подключены, квартиры уже с ремонтом и полностью готовы к заселению, дворы благоустроены.

Директор застройщика ООО «СЗ «Столичная коммерческая группа» Эдуард Гривковский

- Это первые квартиры, которые передают по программе в Крыму, - рассказал директор застройщика ООО «СЗ «Столичная коммерческая группа» Эдуард Гривковский. - Мы рады участвовать в этой программе, рады, что люди получили свое новое жилье в комфортном районе с продуманной средой. В «Жигулиной роще» уже возведено 250 тысяч квадратных метров жилья, школа, четыре детских сада. Работает вся необходимая инфраструктура: магазины, парикмахерские, поликлиники, лаборатории.

Наталья Смирнова переезжает в новую квартиру из поселка Гвардейское, она рада, что жилье предоставили именно в этом месте.

- Давно мечтала здесь жить, здесь вся инфраструктура: школа, детсад и магазин большой рядом, и работать есть где. Очень удобно - все готовое: мы переезжаем в квартиру, в которой уже все есть.

«Жигулина роща» превратилась в «город в городе»

Сегодня в Крыму в переселении нуждаются 1446 человек. По мнению федеральных властей, регион может стать одним из первых субъектов РФ без аварийного жилья, и такие масштабные проекты, как «Жигулина роща», помогут воплотить эту идею в жизнь.

В рамках инвестсоглашения между властями Крыма и застройщиком района строить новые дома будут до 2026 года. Общая площадь «Жигулиной рощи» - 42 гектара, всего будет построено более 400 000 квадратных метров комфортабельного жилья с собственной инфраструктурой. Каждый двор оснащен детскими и спортивными площадками, есть поля для мини-футбола и площадки для тенниса. Есть даже собственная прогулочная зона - набережная речки Славянки с велодорожкой, ведется строительство многоуровневого паркинга на 5500 машиномест. Еще совсем недавно на строительстве «Школы XXI века» - важнейшего инфраструктурного проекта района - закладывали капсулу с посланием потомкам, а сегодня она работает, ее посещают 1100 детей.

Всего за несколько лет «Жигулина роща» превратилась в «город в городе». Изменился не только микрорайон, большие перемены произошли и вокруг: благодаря строительству новых дорожных развязок добираться до международного аэропорта «Симферополь» и до разных участков трассы «Таврида» стало еще удобнее. При этом центр столицы Крыма на фоне Чатыр-Дага видно из окон домов: «Жигулина роща» расположена идеально и обеспечена всем необходимым.